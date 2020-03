Koronavírusban meghalt Mark Blum, a Krokodil Dundee színésze

69 éves korában, koronavírus-fertőzésben elhunyt Mark Blum színész. Blumot a legtöbben a Kétségbeesve keresem Susant című filmből, valamint a Krokodil Dundee főgonoszaként ismerték, de rendszeres szerepelt a New York-i off-Broadway színház, a Playwrights Horizons darabjaiban is. A nézők mostanában a Netflix You című sorozatában láthatták.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

— Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020