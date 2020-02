Az Álarcos énekes egyelőre nagyon bejött az RTL Klubnak

Vasárnap este startolt el az RTL Klub új show-ja, az Álarcos énekes, amit sikerült egy héttel berakni a TV2 hasonló Nicsak, ki vagyok? című műsora elé. Mind a kettőben hírességek énekelnek egy maszk mögött, hogy találgathassunk, kit is látunk a színpadon, ráadásul most vasárnaptól gyakorlatilag egy időben fognak futni. Egyelőre viszont csak az Álarcos énekesről tudunk bármit is mondani:

a múlt heti nézettségi adatok alapján óriásit ment a szörnyecskés, unikornisos show Dancsó Péterrel és Sebestyén Balázzsal.

Meg kell mondjuk, hogy az első adás maximum a Szenzációs négyes színvonaláig jutott, de a nézők a premierre nagyon kíváncsiak voltak. A teljes lakosságban több mint 1,3 millióan nézték, ahogy Csepregi Éva levette a pandás jelmezt, és a tévé előtt ülők 28,6 százaléka választotta az Álarcos énekest. Ez a kereskedelmileg – főleg a csatornáknak – fontos 18-49-es korcsoportban közel félmillió nézőt jelent. A következő héten mondjuk még érdekesebb lesz, hogy marad-e a közönség az új formátummal, vagy inkább a TV2-re kapcsolnak az emberek, esetleg magasról tesznek az összes maszkos énekesre.

A nézettségi adatok között van még egy-két érdekesség a múlt hétről. A TV2 nem nagyon tud mit felmutatni, de a közmédia helyzete még szomorúbb, hiszen egy olyan nagyszabású, tulajdonképpen X-Faktorhoz hasonló műsor, mint A Dal csak 5 százalékos közönségarányt tud felmutatni a teljes lakosságban. És még pár adat a toplistáról: