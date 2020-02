Álarcos énekes: Csepregi Éva esett ki, amúgy fura poénokkal támadott a zsűri

Elindult az RTL Klub álarcos szórakoztató műsora: jó sok kellemetlen beszólással és egy kiesővel.

A vasárnap tévés csúcspontjaként elindult az Álarcos énekes, Istenes Bence már azzal vezette fel a műsort, hogy nagyjából tíz ember van Magyarországon, aki tudja, kik lehetnek a fura maszkok mögött. A versenyzők között lehetnek énekesek, tévések, celebek, írók, valóságshow-szereplők is, a produkciók előtti rövid videókban is elrejtettek nyomokat a versenyzőkről.

Némi élcelődéssel indult a műsor, Istenes gyorsan megjegyezte Csobot Adélnak címezve:

Azt megszoktam, hogy Adél elkísér a munkahelyemre, de hogy be is ül?!

Majd Sebestyén Balázs és Dancsó Péter vívott szócsatát, előbbi YouTube-os kollégáját cukkolta:

A te nézőid ilyenkor már alszanak, nem?

Erre Dancsó furán vágott vissza:

Tieid meg koporsóban vannak.

Jöttek is a versenyzők a közjáték után. Párbajok alapján szavazatokkal dönthették el a nézők, ki jusson biztosan tovább. Az első az Unikornis volt, majd következett a Szörnyecske, utóbbi tovább is jutott a párbajból a következő adásba. A zsűrinek minden produkció után volt lehetősége, hogy megtippelje, szerintük kik vannak a jelmezek mögött.

Következett a Nyuszi nevű versenyző, aki nőies mozdulatokkal lépkedett a stúdióba, a nyomozó zsűri megbeszélte, hogy biztosan nőről van szó, mert ilyen mozgásokra csak nő lehet képes: „Illetve Lakatos Márk” – tette hozzá Sebestyén. A Panda volt az ellenfele, ő énekelt először, de a nyúljelmezes illető is előadta a produkcióját. Ő jutott tovább.

Következett a Páva és a Robot az est zárásaként, Sebestyén szerint utóbbi nem bírná sokáig a nyolcadik kerületben, mert elbontanák reggelre. A Páva éneklése után a Robot következett, ő a Guns N’ Roses legendás számával, a You Could Be Mine-nal nyitott, ami amúgy a Terminátor 2. – Az ítélet napja című filmhez is kötődik, ott csendült fel a stáblista alatt. A Robot ment tovább.

Végül a zsűri döntött arról, ki juthat tovább a veszélyzónába jutott versenyzők közül: a Panda esett ki, a maszk alatt pedig Csepregi Éva rejtőzött.

Kiemelt kép: RTL Klub