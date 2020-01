Mégis hogy néz ki egy piac ott, ahonnan a koronavírus származik?

Mit kínál egy wet market? Miért akar bárki ilyen körülmények között vásárolni? És egyáltalán mit vehetünk meg egy kínai piacon? A rövid válasz, hogy mindent.

A kínai Vuhanból induló koronavírus nagy valószínűséggel a helyi piacról, az úgynevezett wet marketről származik (bár van olyan elmélet, mely szerint nem). Ez onnan kapta a nevét, hogy vízzel öntik fel a padlót, mivel az élő állatok mellett van frissen vágott nyers hús is, vadon élő példányok, háziasított és haszonállatok pedig szintén előfordulnak a kínálatban. Sőt! A Kínában megszokott piacokon gyakorlatilag mindent lehet kapni, amit európai szemmel sokszor nemcsak egzotikusnak, de egyenesen undorítónak is találunk.

Kínai vírus: kell-e félnünk Magyarországon? A Vuhan-koronavírus keményebb, mint a 2003-as SARS-világjárvány volt, és nagy valószínűséggel eljut Magyarországra is. Ám a tudósok inkább Afrika miatt aggódnak.

Ami a koronavírust és veszélyeit illeti, érdemes elolvasni korábban a 24.hu-nak is nyilatkozó Dr. Kemenesi Gábor virológus legfrissebb bejegyzését a témában, vagy az összefoglaló cikkünket. A koronavírus a 2002-ben és 2003-ban pusztító SARS és a Közel-Keleten jelenleg is fel-felbukkanó MERS koronavírus rokona lehet, és állatról emberre terjed (zoonózis). A legvalószínűbb, hogy a denevérek az okai mindennek, és nem a kígyók tehetnek a lassan világméretű járványról.

A jelenleg több ezer fertőzöttel és száz halálos esettel járó vírus napról napra terjed, de egy online térkép segítségével nyomon követhetjük, hogy mely országokban tartanak számon jelenleg betegeket. A kínai kormány a decemberben a vuhani piacon kirobbant járvány után a múlt héten betiltotta az élő és vadon élő állatok kereskedelmét, amire viszont később megoldást kell találniuk, hiszen a kínai gyógyászat alaphozzávalóiról van szó. Egyelőre azonban nem lehet sem szállítani, sem eladni a különös állatokat.

A kínai piac nem egy nagycsarnok

Itthon megszoktuk, hogy a piacozás biztonságos, és ha esetleg sikerül magával a termelővel tartanunk a kapcsolatot, legalább tudjuk, honnan származik a tányérunkra kerülő hús. Az a jó, ha minél frissebb az áru, és a halaknál azt se bánjuk, ha még úszkálnak a Vásárcsarnok alsó szintjén az akváriumokban. De más a helyzet, ha a friss halfilé, megnyúzott állatok, kígyók, békák és denevérek mellett még ott vannak az élők is, akár szárnyasok, akár kutyák. Aki járt már Kínában, annak egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy is fest egy átlagos nap a piacon, hiszen egy-egy árussal teli utcában sem ritka látvány a ketrecbe zárt csirke a feldolgozottak mellett. A vuhani kínálat pedig elég gazdag volt. A koronavírus megjelenésével szinte egy időben bukkant fel Twitteren a január elsején bezárt Huanan piac menüje – és az alábbi felsorolás korántsem a teljes lista:

páva,

vadnyúl,

kígyók,

rénszarvas,

krokodil,

pulyka,

hattyú,

kenguru,

mókus,

fácán,

csiga,

róka,

cibetmacska,

osztriga,

teve,

tücsök és kabóca,

galamb,

kakas,

béka,

százlábú,

liba,

sündisznó,

kecske,

farkaskölyök.

A kínaiak ízlése furcsa az európai gyomornak, de számukra a lehető legfrissebb, még javában mozgó állat az igazi az extrém példák mellett: „Egyszerűen ez a kínai kultúra része, imádnak mindent, ami él” – mondta Yanzhong Huang, az amerikai kínai külképviselet egyik szakértője a Time magazinnak. A hagyományos kínai orvoslás (Traditional Chinese Medicine – TCM) ráadásul óriásit dob a különleges állatokkal való kereskedelmen. Elég csak arra gondolni, hogy Pekingben még egy péniszétterem is várja azokat a férfiakat, akik az egyensúlyt a férfiasságukban keresik. Mióta 2016-tól már nincs egygyerekes limit a családoknál, azóta például megnövekedett a kígyópénisz-fogyasztás. A legolcsóbb a bika méretes, akár 80-100 centiméteres pénisze, a legdrágább a fókáé. És ezek csak a potencia növelését segítő extrák, illetve a vágykeltőnek tartott testrészek.

Akár említhetnénk az aranyárban futó hernyógombát is, amit a Himalájáról szereznek, és azóta ugrott meg igazán az ára, hogy a kínaiak rákaptak. Egyes kiváló minőségű példányok kilóját száznegyven ezer dollárért, azaz közel 43 millió forintért árusítottak. A TCM gyógynövényeinek egy része megterem a környéken, de rengeteg állatot is felhasználnak, amik az olyan hasonló piacokon is gazdát cserélhetnek, mint a vuhani. Ez a kielégíthetetlen vágy az egészség iránt pedig nagyon veszélyes a ritka állatokra vagy éppen a mi egészségünkre nézve.

A Huanan piachoz hasonló vásároknál a higiénia, vagy inkább annak hiánya súlyos problémát jelent. A kínai piacon kínált több mint száz faj élve és holtan nem nyújt túl szép látványt a véres padlóval. Még nagyobb baj, hogy ezek a piacok a fertőzések melegágyai: vadállatok és haszonállatok kerülnek kapcsolatba egymással és emberekkel is, a leölt állatok húsát gyakran a piac padlójára dobva dolgozzák fel, vagy éppen a tetemeket is ott nyúzzák meg, a mindenütt jelen levő legyek számára pedig igazi mennyország egy ilyen vásár. Nem véletlen, hogy már a madárinfluenzát és a SARS-járványt is a piacokhoz vezették vissza, és utána korlátozták az élő baromfi-árusítást ezeken a piacokon, de még így is épp elég maradt, ahol lehetett élőállattal is találkozni. Kínában egy nagyvárosban több száz olyan piac is van, mint a Huanan volt. Ugyan a hatóságok egy időben próbálták a piacok helyett szupermarketekbe terelni a vásárlókat, de ezek túl drágának bizonyultak az átlag kínai vásárlónak, ezért megmaradtak a piacok. Sőt, ma már kifejezetten támogatja is a kínai kormány a wet marketek létesítését, mert ez hozzátartozik a kínai városlakók életformájához, csak éppen a higiéniai szabályok betartását nem ellenőrizték elég szigorúan.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra, pontosan miket lehetett kapni Vuhanban – csak a neten terjedő kép elérhető –, de elég annyi a képzelőerőnknek, hogy a kínai Vaterán, a Taobaón gyakorlatilag mindent meg lehet vásárolni. Kölyökborzot majd 53 ezer forintért, vagy a közvetve a SARS-ért felelős cibetmacskákat (szintén a denevér volt a forrás) 65 ezerért. A New York Times keresése alapján itt mondjuk jár egy kis kedvezmény, ha egyszerre minimum ötszázat veszünk. Akkor akár két-, háromezer forintot is spórolhatunk példányonként.

Kiemelt kép: Isaac Lawrence/ AFP