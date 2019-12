„Mégsem vagytok a kultúra gyilkosai?” – a szabad színházakért tüntettek

Kezdésre nagyjából ezren gyűltek össze a budapesti Madách téren, hogy a színházak szabadságáért és a kultúra függetlenségéért tüntessenek. A színpadot a diadalív előtt állították fel, a tömeg a kiskörútig ér. A színpadról tolmácsolták a rendőrség kérését, hogy tömörüljenek a résztvevők, és ne lógjanak ki az úttestre. A tömeg azóta nagyjából háromezresre gyarapodhatott, már a villamossínekig ér.

Vannak szolidabb transzparensek, például azzal a felirattal, hogy „A nemzet a kultúra”, de látható volt egy „Féregirtást a parlamentben” feliratú is. Kocsis Gergely a színpadról azt kérte, hogy ezt a molinót tegyék el, mert – utalt a tüntetés mottójára – „a kultúra nemzeti alap”, amit egyébként skandálandó rigmusnak is javasolt. Kérésének eleget is tettek.

Az alapvetően jó kedélyű tömegben láttuk a Kossuth-díjas színművész Gálvölgyi Jánost, Závada Péter, Darvasi László és Péterfy Gergely írót feleségével Péterfy-Novák Évával, Lang Györgyit, a Pa-Dö-Dő énekesét, a Katona József színház több művészét, illetve ellenzéki politikusokat.

Elsőként Fullajtár Andrea arról olvasott fel egy beszédet, hogy milyen érzés „zaklatószínházként” megbélyegezve lenni. „Tudsz tovább hallgatni?” – kérdezte a végen az egybegyűlteket, mire a tömeg azt üvöltötte: nem!

Ezután harminc évesnél fiatalabb színművészek nyílt levelét olvasták fel, címzettje az Országgyűlés, a 130 aláíró szakmai egyeztetést követel, tiltakozik a független színházak támogatásának – a kormányzati előterjesztés első változatában felvetett – eltörlése ellen, és úgy véli, önkormányzati színházak esetében a miniszteri vétó az igazgatói kinevezéseknél sérti a színházak szabadságát. A törvény felpuhítása sem nyugtatja meg őket.

Farkas Franciska színész tüzes beszéde következett, a független színházakat képviselve azt kérdezte: „szerintetek paranoiás vagy okos-e, aki hallgat?”

Nem kell bátorság ide kiállnom, mert a hazámban vagyok

– mondta, és azt is, hogy a demokrácia első szabálya: viselkedj úgy, mint egy demokráciában, mert félelemből nem épül semmi.

Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója szerint minden lelkiismeretes embernek fel kell lépnie a kultúra elleni merénylettel szemben. Bulgakovtól idéz: a gyávaság a legeslegnagyobb bűn. A törvényjavaslat módosítása „nektek köszönhető” – mondta Jordán, hozzátéve, hogy Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár többeknek levelet küldött ma azzal, hogy semmi sem igaz a törvénytervezettel kapcsolatos hírekből.

Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója a színház névadóját idézi: nem szabad idomulni ideológiákhoz, rezsimekhez, majd elmondja Az élet értelme című Örkény-novellát.

Pintér Béla rendező azt mondta, tegnap este írt egy nagyon dühös beszédet, csupa felkiáltójellel, és amikor kiderült, hogy az eredeti törvényjavaslat nagy részét visszavonták, úgy döntött, felolvassa kérdőjelekkel. A fideszes prominensek szerinte eddig is hozzájuk jártak színházba, mert ők is tudják, hogy csak a kritikus színház a jó, különben kurva unalmas.

Megijedtetek hogy a pokolban kipeckelt szemmel kell majd néznetek Balázs Péter színházi rendezéseit?

– kérdezte. Az utolsó kérdése pedig így szólt:

Mégsem vagytok a kultúra gyilkosai?

Pintér óriási tapsot és ujjongást kapott.

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, nem örül, hogy színpadra kell állnia, mert a színpad nem a politikusoké, hanem a művészeké, ahogy az akadémia a kutatóké, az iskola pedig a diákoké és a tanároké. Hozzátette: mindenkiért ki fognak állni.

Tíz évvel ezelőtt még két évig készítették elő az előadóművészeti törvényt; ami akkor két év volt, az ma két nap – mondta, jelezve, „ez csak nekik lesz törvény, nekünk diktátum”, ami mindenkinek szól, de leginkább a budapestieknek, akik október 13-án visszavették a városukat. Küzdelmes évek jönnek, de meg kell védenünk a szabadságunkat – mondta. Ebben a színdarabban ti, budapesti polgárok vagytok a direktor – fejezte be a főpolgármester.

Boross Martin rendező arról beszélt, pár nap alatt 50 ezren írták alá a kormány törvényjavaslata ellen tiltakozó petíciót. A kormány most meghátrált, de bármikor jöhet durvább törvény, ébernek kell maradni – jelentette ki.

A tüntetés végén az összes szónok a színpadra ment a tömeg skandálása közepette, majd miután elkészült a szokásos telefonos, világítós élőkép, a résztvevők békésen elkezdtek elvonulni.

Az előző részekből

December 3-án jelentek meg először sajtóértesülések arról, hogy a kormány új törvényjavaslatban tervezi szabályozni a kulturális életet. A kiszivárgott előterjesztés-tervezet alapján úgy tűnt, a 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítás megszüntetné a Nemzeti Kulturális Alapot, másrészt vétójogot adna z önkormányzati fenntartású színházak igazgatóinak kinevezéséhez az emberierőforrás-miniszternek, harmadrészt megszüntetné a független színházak működési támogatását. A javaslat ellen rövid idő alatt széles körű tiltakozás bontakozott ki, nemcsak ellenzéki politikusok, hanem a színházak részéről is. A kormány a Gothár-üggyel indokolta a törvényjavaslatot, noha arról már a zaklatási botrány kirobbanása előtt is bőven folytak az egyeztetések. „A Gothár-féle zaklatószínházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket” – írta a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, mire az érintett Katona József Színház társulata közleményben utasította vissza a támadást, és hitet tett az intézményt vezető Máté Gábor mellett. Továbbá a társulat elutasította, hogy a kormány az ügyre hivatkozva az egész magyar színházi életet akarja ellehetetleníteni.

A legtöbbet támadott intézkedések kikerültek a kulturális törvényjavaslatból A törvényjavaslatból kikerült a Nemzeti Kulturális Alap átalakítása, az emberi erőforrás miniszter egyetértési joga a színházigazgatók kinevezéséhez, és a független színházak támogatásának tilalma is.

Ezért hirdették meg december 7-én, szombaton hétfő este 18 órára a Tüntetés a szabad színházakért, a kultúra függetlenségéért nevű demonstrációt, eredetileg a Városháza elé, ám másnap a nagy érdeklődés miatt áthelyezték a tüntetést a Madách térre. A tüntetést a Katona mellett az Örkény és a Radnóti színház szervezik, illetve a Független Előadó-Művészeti Szövetség. Egy petíció is indult a kulturális élet szétverése ellen, amit a tüntetés időpontjáig csaknem 50 ezren írtak alá. Ráadásul a Demeter Szilárdhoz, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójához köthető törvényjavaslat még a kormány által kiváltságos helyzetbe hozott Magyar Művészeti Akadémia (MMA) támogatását sem nyerte el, a független színházak kinyírását pedig a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila sem támogatta.

Hétfőn reggel már egy részben más tartalmú előterjesztés került fel az Országgyűlés honlapjára, ebben a leginkább kifogásolt intézkedések már nem kaptak helyet: hiányoznak belőle a Nemzeti Kulturális Alapot érintő rendelkezések, és nincs benne az a szakasz sem, amely gyakorlatilag vétójogot adott volna az emberi erőforrás miniszternek az önkormányzati fenntartású színházak igazgatóinak kinevezéséhez. Kikerült továbbá a független színházak működési támogatásának megszüntetése is. A tüntetés szervezőit azonban ezek a módosítások sem tántorították el, és ugyanúgy megtartják a demonstrációt, mivel „még így is homályos az NKA jövőbeli szerepe, hogy hogyan is működik majd az önkormányzati színházak igazgatóinak kinevezése és még mindig nem kérdezték meg a szakmai szervezeteket a törvényjavaslatról.”

