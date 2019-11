Bár George Michael 2015-ben vette fel This Is How (We Want You To Get High) című számát, most először volt nyilvánosan hallható, miután a BBC Radio 2 leadta a dalt a napokban. A 2016-ban elhunyt énekes száma a hazai mozikba csütörtökön érkező Last Christmas (Múlt karácsony) című film végén is hallható. Az Emilia Clarke, Emma Thompson és Henry Golding főszereplésével készül film George Michael és a Wham! együttes emlékét idézi fel.

Kiemelt kép: EVERT ELZINGA / ANP / AFP