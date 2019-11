Shawn Mendes, Hasley és Billie Eilish az MTV EMA kedvencei

Azért néhány "nagyöreg" is szóhoz jutott.

Huszonharmadik alkalommal adták át az MTV European Music Awards legjobbjainak járó díjakat tegnap Sevillában. A legjobb videónak járó díjat Taylor Swift nyerte a ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco számáért, a legjobb előadó Shawn Mendes lett, míg Billie Eilish két kategóriában is tarolt, hiszen a legjobb új előadó címet és a legjobb dalnak járó díjat is ő vihette haza. De nem volt ezzel egyedül: Hasley is duplázott, a legjobb pop előadónak és a legstílusosabb előadónak járó díjat is ő kapta. A hiphop kategória győztese Nicki Minaj lett, míg a legjobb feltörekvő előadónak Ava Maxet választották.

A gálán Király Viktor képviselte hazánkat, mivel ő a hazai győztes, ezzel egyik legnagyobb gyerekkori álma vált valóra. A további nyertesek:

A legjobb videó: Taylor Swift- ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

A legjobb előadó: Shawn Mendes

A legjobb dal: Billie Eilish – Bad guy

A legjobb kollaboráció: ROSALÍA, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

A legjobb új előadó: Billie Eilish

A legjobb pop: Halsey

A legjobb élő előadás: BTS

A legjobb rock előadó: Green Day

A legjobb hiphop előadó: Nicki Minaj

A legjobb alternatív előadó: FKA Twigs

A legjobb elektronikus előadó: Martin Garrix

A legstílusosabb előadó: Halsey

A legnagyobb rajongói tábor: BTS

A legjobb feltörekvő: Ava Max

A legjobb világszínpad előadás: Muse, Bilbao, Spanyolország, 2018

Kiemelt kép: Shawn Mendes a 2017-es MTVA EMA gálán. Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic