Tom Hanks kapja a Golden Globe életműdíját

Tom Hanks kapja a Cecil B. DeMille-ről elnevezett életműdíjat a jövő év elején megrendezett Golden Globe-díjátadón.

Több mint három évtizede ragadja magával a közönséget gazdag és játékos karaktereivel

– áll az indoklásban, ami kitér arra is, hogy a kamera mögött, rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként, ugyanolyan ellenállhatatlan, mint a vásznon. A 63 éves Hanks már kétszer megkapta a legjobb főszereplőnek járó Golden Globe-ot és Oscart is, ráadásul egymást követő években: 1994-ben a Philadelphiáért, 1995-ben pediga Forest Gumpért. Idén is esélyes a díjakra a gyerekműsorokat készítő, legendás tévés, Fred Rogers megformálásáért, az A Beautiful Day in the Neighborhood című drámában.

A Cecil B. DeMille-életműdíj azonban nem egy alakításért, hanem egy olyan munkásságért jár, akik tevékenységükkel maradandó nyomot hagytak a filmiparon. Az elmúlt években olyanok kapták meg, mint Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Denzel Washington, George Clooney, vagy Mery Streep, aki 2017-ben arra használta köszönőbeszédét, hogy fogadalmat tegyen a frissen megválasztott Donald Trump ellen.

Kiemelt kép: AFP