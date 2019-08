Natalie Portman transzcendens élménnyel tér haza a világűrből

Szeptemberben a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatják be a Natalie Portman főszereplésével készült Lucy in the Sky című filmet. A most érkezett előzetesből az derül ki, hogy a címszereplő Lucy, aki asztronautaként egyszer már megjárta a világűrt, ahol transzcendens élményt élt át, nem találja a helyét, és újra visszavágyik.

A Noah Hawley által rendezett filmben Portman mellett Ellen Burstyn, Jon Hamm, Dan Stevens, Zazie Beetz, Nick Offerman, Colman Domingo és Tig Notaro szerepelnek. Hazai premierről egyelőre nincs információ.

Kiemelt kép: Youtube / FoxSearchlight