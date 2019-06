Ha máris a Balatonon fesztiválozna, napokon belül megteheti

Akik még bizonytalanok, hogy hol indítsák idei fesztiválszezont, de azt igen, hogy nem kétszáz kilométer per órás sebességgel tervezik belevetni magukat az ilyen vagy olyan karszalagos kavalkádba, azoknak jó hír lehet, hogy idén is lesz Everness, éppenséggel ezen a héten: szerdától vasárnapig, újfent a Balaton partján, Alsóörsön. És ez már a hetedik év.

Ha nem tudja, miről is van szó, ez az a rendezvény, ahová épp annyira megy nyugalomért az ember, mint amennyire azért, hogy kiengedje a gőzt. Szóval ha valaki fesztiválozva készül fejest/talpast ugrani valamiféle önismereti utazásba, az valahogy így néz ki:



A szervezők szerint idén a visszatérő látogatókat is érheti meglepetés, de ígérik, ezzel együtt marad az „Everness-hangulat” , azaz a koncertek, mozgás-, tánc-, és jógaprogramok, de átláthatóbb kínálattal és tágasabbak helyszínekkel. És ha már szóba került a jóga, a nyári napfordulót a huszonnégy órás jógakihívással próbálják izgalmasabbá tenni, a tervek szerint éjféltől éjfélig egyórás váltásokban várják a fesztiválozókat a különféle irányzatok oktatói.

Az idei a hetedik fesztiválunk, éppen ezért úgy gondoltuk, a mostani évet mi is a megújulás jegyében töltjük. Fontosnak tartjuk, hogy továbbra is mindenki megtalálhassa nálunk a számára megfelelő önismereti utat, ennek érdekében ezúttal egy erősebb nyitást tervezünk a pszichológia, a tudományok, zenei téren pedig a jazz és a pszichedelikus zene felé

– mondta Klein Csaba fesztiváligazgató, aki korábban egyebek mellett arról is beszélt a 24.hu-nak, milyen tragikus események vezettek el ahhoz, hogy 2013-ban elindították a fesztivált.

Hogy pontosan kiket és milyen témákban hallgathat meg, itt és itt találja, de azért álljon itt némi ízelítő: Mérő László matematikus, publicista, pszichológus professzor arról mesél majd, hogy milyen a pszichológia egy matematikus szemével, Grandpierre Attila fizikus, csillagász, egyetemi doktor pedig a spiritualitás tudományos megközelítéséről tart előadást. A fellépők között láthatja mások mellett Dr. Hevesi Krisztina egészségfejlesztő szakpszichológust és Soma Mamagésát is.

Az előadók sorát erősíti Rába Géza író, újságíró, természetgyógyász és Polnauer Flóra kántor is, aki vállalta, hogy a zsidó tanításokat és a saját megközelítését is megosztja az érdeklődőkkel az intimitásról, érzékiségről, tabukról szóló beszélgetésben.

Mit mond a vallás a szexről? Taníthatnak nekünk bármit a lelki tanítók és a vallások az intimitásról és az érzékiségről?

És még néhány név azok közül, akik előadóként látogatnak a Balaton partjára: Gánti Bence, az Integrál Akadémia alapítója, Sőtér Saci NIA oktató, családállító, Kiss Balázs Kunó író, Dudás Kata jógaoktató, gasztropszichológus és Cser Zoltán buddhista teológus. Órát illetve előadást tart továbbá Nina Adams argentin jógaoktató, és – egy különleges projekttel – fellép Pablo Gascon.

Idén live stream segítségével beszél a fesztiválozókhoz Dr. Joe Vitae, a Vonzásfaktor című bestseller írója, Dr. Will Tuttle a Világbéke étrend című könyv csaknem negyven éve vegán, zen szerzetesként élő szerzője, Ken Wilber az Integrál Elmélet atyja valamint James Eaton is, aki azt állítja, hogy képes elvezetni a valódi természeted felismeréséhez.

És ami a zenét illeti:

Idén a zenei színpadon egy különleges kísérletre hívtuk az előadóinkat. A külföldi és a hazai fellépőket arra kértük, fogalmazzák meg, mit is jelent számukra a spiritualitás és próbálják meg ezt a közönségnek zenei keretek között visszaadni, tolmácsolni. Abban egészen biztos vagyok, hogy ezúttal mindenki valami nagyon egyedit és személyeset oszt majd meg a saját gondolkozásából, művészetéből, természetesen a zene nyelvén

– mondta Gyöngy Dániel, a fesztivál zenei programszervezője.

Mások mellett fellép majd a Dresch Quartet és a Colorstar, előbbi a magyar népzene és az improvizatív jazz, utóbbi pedig a pszichedelikus zene és a pop-rock műfaj elegyével operál. Barabás Lőrinc is most lép először színpadra az Evernessen, teszi mindezt trombitával, egy looperrel és további elektronikus segédeszközökkel. A visszatérő fellépők között pedig az Earth Sounds & Blue Planet Retreat és a Ganges Ragas is zenél.

A szervezők szerint évek óta a Sound Trip Hangterápiás tér vonzza a legtöbb vendéget, azt ígérik, ott a relaxációk és hangmeditációk mellett idén újszerű zenei kísérletekre is számíthatnak az arra tévedők. Azt ajánlják, aki kedvet érez, vigyen magával a fesztiválra valamilyen hangszert, mondván, „idén sincs Everness Balaton-parti jammelés nélkül”.

Az idei Evernessre megtartottunk mindent, amit igazán szeretünk benne, de hiszünk abban, hogy a folyamatos változás visz előre, így számtalan új irányba nyitottunk

– foglalja össze az idei koncepciót Klein Csaba. Aki kedvet érez, hogy megnézze magának mindezt, érdemes tudnia továbbá, hogy