A BBC letiltotta Michael Jacksont a molesztálási botrány miatt

Már egy hete nem játszottak egyetlen dalt sem a pop királyától.

Az HBO a napokban mutatja be Magyarországon is az új, hatalmas port kavart dokumentumfilmet, amely a Michael Jackson körül évtizedekig kavargó gyerekmolesztálási vádakat eleveníteti fel. A négyórás Neverland elhagyásában két feltételezett áldozat – Wade Robson and James Safechuck – mesél fájdalmas részletességgel arról, hogy a popsztár hogy hálózta be, majd vette rá őket szexuális együttlétre gyerekkorukban.

Jackson családja szégyenteljesnek nevezte a filmet, a hagyaték kezelői pedig 100 millió dollárra perlik az HBO-t, mert szerintük a cég megsértett egy 1992-as szerződést a film bemutatásával, amelyben vállalták, hogy nem keltik a sztár rossz hírét. A Neverland elhagyása ennek ellenére egyre nagyobb hullámokat ver a globális közvéleményben. Amerikában például már Oprah Winfrey is felkapta a témát, interjút rögzítve Robsonnal és Safechuckkal, Nagy-Britanniában pedig a BBC rádiói tüntették el Michael Jackson dalait a lejátszási listáikból. Utoljára múlt héten lehetett hallani tőle bármit a brit közszolgálati média valamelyik csatornáján. Ahogy írták:

Minden egyes zenét a maga értékei szerint mérlegelünk, és a döntésnél figyelembe vesszük a relevánt közönséget és a kontextust is

