Posztumusz kiadták a Holt Költők Társasága alapítójának kötetét

A néhai elnököt, Walter Skoldot is beiktathatják a Holt Költők Társaságába. Skold verseskötetét posztumusz adták ki gyermekei az Egyesült Államokban.

Walter Skold az elhunyt poéták emlékének ápolásának céljával több mint 600 amerikai költő sírját kereste fel életében. Halálának első évfordulójára maga is kötettel bíró költővé vált – írja az MTI. Amikor megalapította a Holt Költők Társaságát, egyetlen feltételt szabott: csak olyan sírokat látogatott meg, amelyekben verseskötettel rendelkező személyek nyugszanak.

Január 20-án Simon és Charles Skold, Walter Skold fiai The Mirror is Not Cracked (A tükör nem törött el) címmel adta ki apjuk verseinek gyűjteményét halálának első évfordulójának alkalmából.

Úgy érezzük, tartozunk ezzel neki”

– mondta Simon Skold, aki 2014-ben hat hetet töltött apjával, amikor több nyughelyet is felkerestek az országban.

Walter Skold 2008-ban alapította meg a Holt Költők Társaságát a Maine államban lévő Freeportban az 1989-es, azonos című filmklasszikusból merítve ihletet. Azt ígérte, hogy 500 elhunyt költő sírjához fog ellátogatni, hogy népszerűsítse őket.

2018. január 20.-i halála előtt több mint 600 költő nyughelyét látogatta meg.

Walter Skold utóbb 13 koszorús költővel megalapította a holt költők emléknapját, amelyet minden évben október 7-én, Edgar Allan Poe halálának és James Whitcomb Riley születésének évfordulóján ünnepelnek.

Skold életében egy-egy verssel ünnepelte meg a születésnapokat, neves évfordulókat, műveit viszont sosem adta ki. Fiai csak a halála után eszméltek rá arra, hogy apjuk mintegy 300 verset írt.

Féltem, hogy ez egy szentimentális gesztus lesz, de túlnőtt azon. Ez egy igen komoly könyv. Meglepődtem azon, mennyire jó”

– mondta Michele Madigan költő, író.

