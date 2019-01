Attól még, hogy pszichopata, bele lehet szeretni

A You című sorozat elsőre nem tűnik többnek egy Gossip Girlnél (Pletykafészek) vagy egy Pretty Little Liarsnél (Hazug csajok társasága), pedig sokkal veszélyesebb. Elvégre egy szerethető pszichopata csavarja el az internet és a főhős fejét, van, aki egy pillanat alatt felejtette el, hogy Penn Badley karaktere egy súlyos problémákkal küzdő perverz, nem az a kedves srác, akit a korábbi szerepénél megszoktunk.

A történet egészen szokványos young adult tartalomként indul: van egy intelligens, de kívülálló fiú, Joe Goldberg (Penn Badley), aki egy menő könyvesbolt üzletvezetőjeként dolgozik. Egy nap nála vásárol egy szőke lány, Guinevere Beck (Elizabeth Lail), és azonnal elvarázsolja Joe-t. Ő viszont nem a hagyományos ismerkedési formákat választja, nem is jelöli be Facebookon, se nem ír neki Instagramon, hanem elkezd nyomozni utána. Nincsenek rendőrségi összeköttetései, Joe Goldberg 21. századi stalker: a közösségi médiás információkból következteti ki Beck napirendjét. Mire túl vannak az első randin, a megszállott férfi mindent tud az amúgy írónak készülő lányról. Isteníti Becket, aki bizony lehet, hogy sokkal pocsékabb szerző, mint amilyennek Joe képzeli, de már képtelen leállni. Ijesztő, ahogy belemászik a szerelme fejébe, nem hagy egy fikarcnyi privát szférát sem, és a fizikai erőszaktól sem riad vissza, hogy örökre megszerezze magának Becket. Leírva minden világos, Joe-t utálni kell, és félni tőle, a lányt meg sajnálni, csakhogy Penn Badley direkt vagy indirekt sokkal szerethetőbb figurát csinált a pszichopatájából – aki a mentális zavar klasszikus jegyeit viseli magán: intelligens, képes az áldozatai bizalmába férkőzni, tudja, hogy mikor mit kell mondani, és nem érez megbánást, mindenki megérdemli, amit kapott –, mint kellett volna, éppen ezért is olyan népszerű a sorozat, és az Entertainment Weekly nagyon találóan írta róla a következőket:

Olyan ez, mint a social média: valószínűleg nem a leghasznosabb módja az időtöltésnek, de nagyon nehéz leszokni róla.





A You tényleg egy addiktív – de nem túl bonyolult – sorozat, ugyanis legalább annyira megbízhatunk Joe-ban, mint a női főhős. Sőt, sokan még úgyis ezt teszik, hogy pontosan tudják, hogy a könyves fickó beteg, manipulatív és veszélyes. A Twitteren a forgalmazást átvevő Netflixnek (eredetileg Lifetime sorozatról van szó) és a főszereplőnek kellett nyomatékosítani a rajongókban, hogy velük van a baj, ha Joe-nak és Becknek drukkolnak.

A sorozat alapjául szolgáló könyv írója, Caroline Kepnes nem véletlenül formálta ilyenre a negatív hősét, de Penn Badley sem ártatlan a dologban. A young adult alapműnek számító Gossip Girlben szinte pontosan ugyanilyen tudálékos könyvmolyt alakított, aki csöndben szerette a kiszemeltjét azzal a különbséggel, hogy ott nem kívánt minden akadályt eltakarítani az útból. Mindezek ellenére nem szégyen szeretni a You-t, a bűnös élvezet kategóriájába esik, és szándékosan választottak olyan színészeket (Badley mellett ott van még a Pretty Little Liarsból Shay Mitchell), akiket imád majd a Twitter, de van benne elég csavar, hogy élvezhető maradjon a történet. A másik előnye, hogy egy kifejezetten fontos dologra, a megosztási kényszer veszélyeire hívja fel a figyelmet. Lehet, hogy nem figyel minket egy Joe minden utcasarkon, de azért érdemes visszapörgetni, hogy kiről milyen pontos képet ad a fala. Van, akinek visszakövethető az egész napja, amihez a You-nak is lenne egy-két szava.

Nem Joe az egyedüli szerethető gonosz

Egészen hasonló Hannibal is a filmeket követő sorozatban, ahol a megnyerő és vonzó Mads Mikkelsen karaktere szabadidejében egy kannibál sorozatgyilkos. Vagy ott van a Dexter Michael C. Hallal, amiben lehet, hogy papíron minden áldozat megérdemelte a leckét, de Dexter Morgan mégiscsak kivéreztette a feketelistás személyeket, miközben pozitív alak maradt.

Ha pedig kissé eltávolodunk a sorozatgyilkosok világától, elég csak a világszerte imádott, spanyol Dalí-maszkos rablókra gondolni a Netflixen vagy a Viszkisre. Ambrus Attila annak idején bankot rabolt, fegyver volt nála, az emberek szemében mégis Robin Hood lett, szinte hősként ünnepelték a 90-es években. Ráadásul nem egyedi eset, hogy sokan a bűnözők oldalára állnak, és szinte elfelejtik, hogy a sztárjuknak amúgy a rácsok mögött volna a helye.

A 30-as évek Viszkiséhez képest a mienk amatőr Vajon miért szeretjük a törvényen kívüli hősöket? Arra keressük a választ, hogy Ambrus Attila lehet-e celeb, fel kell-e háborodni egy John Dillinger után, hogy a Viszkis realityben utazgat Ázsiában.

Penn Badley-nél és a You-nál pedig a szánt szándékkal szimpatikusra és megnyerőre írt figura még azzal is összezavarja a nézőket, hogy Badley pár évvel ezelőtt még erőszak nélkül volt a nők kedvence. A színész nem sokat változtatott a játékán, majdnem egy Dan Humphrey-t láthatunk a képernyőn most is. És a jelek szerint sokan be is ugrottak neki.

