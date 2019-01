Beyoncénak köszönhető a Louvre látogatórekordja

A Louvre látogatórekordot döntött, és a múzeum szerint ez részben Beyoncé és Jay-Z közös videoklipjének köszönhető, írja a hvg.hu.

A párizsi múzeum csütörtökön tette közzé éves látogatottságát, melyből kiderült, hogy 2018-ban ismét rekordot döntött, soha nem volt még annyi látogatója, mint tavaly összesen. 10,2 millió ember volt kíváncsi a Louvre-ban őrzött műkincsekre, ami 25 százalékkal magasabb látogatószámot jelent a 2017-es évhez képest, és félmillióval több látogatót az eddig rekordtartónak számító 2012-höz viszonyítva. Nem mellesleg soha nem keresett fel még ennyi ember ennyi idő alatt egyetlen múzeumot sem a világon.

A múzeum által kiadott sajtóközlemény szerint a látogatói csúcs megdöntése több tényezőnek is köszönhető, például hatalmas sikere volt tavaly a Delacroix (1798–1863) című kiállításnak, amely önmagában is rekordszámú embert vonzott a Louvre falai közé. Az sem elhanyagolható szempont, hogy 2018-ban – a terrortámadásoktól való félelmek csillapodása következtében – több turista járt Párizsban, mint két évvel ezelőtt. Mindezek mellett – hangsúlyozza a közlemény – egy videoklip megjelenése is közrejátszott a világ leglátogatottabb múzeumának népszerűsítésében.

Beyoncé és Jay-Z Apes**t című közös száma tavaly júniusban jött ki, klipje pedig az éjszakai Louvre-ban játszódik. A videó a múzeum legnagyobb értékű alkotásait mutatja meg, például Leonardo da Vinci Mona Lisáját, Théodore Géricault a Medúza tutaja című festményét vagy Jacques-Louis David Madame Récamier portréját.

Kiemelt kép: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP