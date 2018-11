L. Simon László: Jobb rendszert kell csinálni

„Nincs nagy baj, és nem kell félni a rendszer megváltoztatásától: csak jobb rendszert kell csinálni” – mondta L. Simon László, volt kulturális államtitkár, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által szervezett, Az állami kultúrafinanszírozás rendszere című kerekasztalbeszélgetésen, írja a Népszava.

L. Simon szerinte nem a kultúr-taót kellene siratni, hanem a 27 százalékos áfa 5 százalékosra csökkentéséért lenne érdemes cselekedni, majd hozzátette, szerinte az adókedvezménynek van egy súlyos következménye, hogy magánpénz nem érkezett a kultúrába.

A politikus emellett megemlítette azt is, hogy a kultúrából élni szándékozók száma drasztikusan nőtt, és az állami források egy része szociális szempontok alapján kerül művészekhez. Inkei Péter kultúroktató közbevetésére, hogy az MMA rendszere ugyancsak efelé tendál, L. Simon ismét a pénzek elaprózódását említette, és példaként a Nemzeti Kulturális Alapot hozta fel, mondván: „ebben a formában az NKA-t működtetni nem szabad tovább”. Inkei Péter visszafogottan vitatkozott: szerintem az NKA fölött nem járt el az idő, és nagyon sajnálnám, ha megszűnne.”

Fontosnak tartotta azt is, hogy „töröljük el az ingyenes múzeumi belépőket, Európa nagy részén nem ingyenesek a múzeumok, ez nagyon nagy kárt okoz a múzeumoknak. Bár Inkei Péter hangsúlyozta, hogy a kultúra minőségét nem a politikusnak kell megítélni, hanem a természetes kiválasztódásra kell bízni, a kerekasztal-beszélgetés utolsó húsz perce a filmipar helyzetének sajátos elemzésével telt. Bár a kormánypárti kultúrpolitikus szerint is sok nemzetközi díjat nyert a magyar filmipar az elmúlt években, de ezek az elismerések nem esztétikai minőségről szólnak.

„Büszkének kell lennünk a díjakra, ahogy Kertész Imre Nobel-díjára is, de jogos a történelmi filmek iránti igény is. Szerinte a Saul fia zseniális, „de azzal is szembe kell nézni, hogy nem egy közönségfilm, tíz nézőből kilenc nem tudja végignézni.” Az Enyedi Ildikó korábbi filmjeit nagyon szerető kultúrpolitikusnak azonban a Testről és lélekről csalódást okozott, „nem ütötte agyon”.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI