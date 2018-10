D. Tóth Kriszta, Dobó Kata és Hajós András veszi a fel a versenyt a lakberendezéssel

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a Spektrum Home egy kicsit átpozicionálja magát, új műsorokat hoz be hétköznaponként, és az AMC-hez tartozó csatorna most még részletesebben bemutatta a november 5-től jelentkező kínálatot D. Tóth Krisztától Hajós Andrásig. A lényeg, hogy javarészt maradnak a megszokott felújítós tartalmak, de ezeket egészíti ki hétfőtől csütörtökig pár talkshow. D. Tóth Kriszta érkezik a már bejáratott Elviszlek magammal epizódjaival, valamint a testvérével D. Tóth Andrással is összefogtak a Helló, tesó!-ban. Ezen kívül a legdrágább produkció a Lakástalkshow-s Lovász László ötlete alapján érkezik, ez lesz a Tesztbeszéd Dombóvári Istvánnal, illetve jön még a MOM Kulturális Központban megismert NőComment! többek között Ábel Anitával, Dobó Katával és Hajós Andrással. Mindegyik formátum este kilenctől kezdődik majd.

Nem véletlen a változás, hiszen a csatorna júniusban bekerült a UPC, a Digi, a Telekom, a Mindig TV és a Hello HD legnagyobb elosztású csomagjaiba, így az AMC közép-európai egysége (hozzájuk tartozik az AMC, a Sundance TV, a Film Cafe, a Film Mánia, a Spektrum, a Spektrum Home, a TV Paprika, a Sport TV, a Minimax és a Megamax) szerint mintegy hárommillió néző érheti el a Spektrum Home-ot. Most a MOL Vidi Európa Ligás szereplése miatt alkalmilag foci is megy a csatornán, de nem lesz ennyire vegyes a kínálat, maradnak a túlnyomórészt női tartalmaknál. A sajtótájékoztató után megkérdeztük az AMC Networks International Central Europe ügyvezető igazgatóját, Tóth Csabát, és elmondta, hogy ezzel is az életmódos vonalat erősítik. A név pedig marad, legalábbis egyelőre. Egy rebrandeléssel még nehezebb helyzetből indulnának.

A mostani váltás, nem olyan radikális abból a szempontból, hogy a tágabb értelemben vett lifestyle csatorna marad a Spektrum Home.

Azért azzal az AMC is tisztában van, hogy lesz, aki visszasírja a nonstop lakberendezést, egy réteg lemorzsolódik, de remélik, hogy többen lesznek a frissen csatlakozó nézők, illetve a régiek megszeretik a magazinos tartalmat.

Mindenképp a tévében kell keresni a friss műsorokat. Lehet, hogy a TV2 vagy az RTL Klub megteheti, hogy azonnal felpakolják a show-ikat az internetre, de a Spektrum Home az Elviszlek magammal adásain kívül valószínűleg csak ismétlésekkel pörgeti meg a többieket.

A formátumok elsőre tényleg megállnak majd a saját lábukon, és hozzásegíthetik a minimum egy százalékos közönségarányhoz a Spektrum Home-ot, főleg, hogy az Elviszlek magammal és a NőComment! már elérte a saját sikereit tévé nélkül. D. Tóth Kriszta ugyanazt fogja csinálni, mint eddig: ez volt a cél, mikor Radnai Péter kreatív igazgató megkereste a riportert. Annyi változik csak, hogy míg a YouTube-on belefér a 35-40 perc, addig a Spektrum Home-on tartják a kereskedelmi félórát 20-25 perccel.

D. Tóth Kriszta emellett egy abszolút új műsort is kitalált a testvérével, D. Tóth Andrással, akivel nem olyan régen interjúztunk, miután elhagyta az RTL Klubot. A Hello, tesó! lényege, hogy a műsorvezetők híres testvérpárokat keresnek meg, vagy olyanokat, ahol a család egyik tagja ismert. A bejátszóból kiderült, hogy jönnek majd a Tóth-lányok, a Haumann-család és Trokán Péter lányai is, Trokán Nóra és Trokán Anna.

A legnagyobb szabású produkció a Tesztbeszéd lesz Dombóvári Istvánnal, amiben szintén hírességeket ültetnek le egy asztalhoz, és bevonják a közönséget. A civilektől kérdeznek a meghívottakról, és így kiderülhet, hogy látja magát Sebestyén Balázs, Nagy Ervin, Árpa Attila vagy Pásztor Anna, és mit szól hozzájuk a többség. Elsőre ez lesz a legerősebb show összesen tizenkét adással.

A NőComment! pedig annyiban hasonló az Elviszlek magammal című műsorhoz, hogy már évek óta fut a koncepció a TMC-s Kende-Hoffher Krisztina elképzelése alapján. Közéleti és mindenkit érintő dolgokat vitatnak meg a meghívottak, és mindig csatlakozik egy férfi a csapathoz, például Hajós András vagy Bochkor Gábor. A keménymagot Ábel Anita, Dobó Kata, Hadas Kriszta és Kovács Patrícia alkotják, de beszélget még a stúdióban Gryllus Dorka, Osvárt Andrea és Bódi Margó is.

A Spektrum Home november 5-én este kilenctől kezd a Tesztbeszéddel, kedden jön a Helló, tesó!, szerdán a NőComment! és csütörtökön az Elviszlek magammal.

