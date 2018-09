12 sorozat, ami miatt már nagyon vártuk az őszt

A strandszezon ugyan véget ér, de bőven lesz mivel kárpótólni magunkat a borongós őszi délutánokon. Ehhez elég egy pillantást vetni a szeptembertől induló sorozatdömpingre. Akad itt minden: sötét bűnügy, vígjáték, dráma, rövid és hosszú epizódok, magyar és külföldi, régóta futó, már bevált és persze ígéretesnek tűnő új sorozatok is. A Netflix továbbra is is elképesztő tempót diktál, de ehhez már kezdünk hozzászokni, és azért vannak erős versenytársak is a pályán. A nagy finálék sem maradnak el, lezárul például a Kártyavár és az Aranyélet is, de megijedni azért nem kell: egy rakás jobbnál jobb sorozat várja, hogy kitölthesse az utánuk maradó űrt.

Újoncok:

1. Most nevess! (szeptember 10.)

Kezdjük rögtön egy ínyenc fogással. A Most nevess! a nehéz időszakot maga mögött tudó Jim Carrey nagy visszatérése lehet, egy olyan szerepben, amit mintha rá szabtak volna. Ő játssza Jeff Picklest, a közismert gyerekműsorvezetőt, akinek naiv, színes és vidám világa egyik napról a másikra összeomlik, mikor kiderül, hogy az élet nem tündérmese, és valójában tele van megoldhatatlan problémákkal. A sorozat összes epizódját Michel Gondry rendezte, akivel Carrey dolgozott már közösen az Egy makulátlan elme örök ragyogásában. A Most nevess! várhatóan egyszerre lesz vicces, szívszaggató és lenyűgözően elborult. Nemcsak az ősz legkreatívabb sorozatának ígérkezik, de egy ikonikus komikus számvetésének is a nevetések mögött meghúzódó depresszív időszakokkal.

A Most nevess! az HBO GO-n lesz nézhető szeptember 10-től.

2. Chilling Adventures of Sabrina (ősz)

Kamasznak lenni alapból sem egyszerű, de ezt még bonyolítja, ha félig halandó félig boszorkány az ember. Sabrinával pont ez a helyzet a Netflix új sorozatában, ami várhatóan Halloween körül debütál majd. A sötét felnövekvés-történet egy azonos című képregényből készült, de ennél többet egyelőre nem lehet tudni a sztoriról. A természetfeletti képességekkel megáldott/megvert tinédzsert Kiernan Shipka alakítja, aki a Mad Menben vált ismertté Don Draper lányaként. Ami még biztos, hogy a Chilling Adventures of Sabrinában bőven lesznek majd horrorelemek, fő ihletforrásként a Rosemary gyermekét és Az ördögűzőt nevezték meg.

Pontos premierdátum még nincs, de sejthetően Halloweenkor, október végén teszi majd hozzáférhetővé a Netflix.

3. The First (szeptember 14.)

Nemcsak Elon Musk vágyik a Marsra, a vörös bolygó újra a filmesek kedvence lett az utóbbi években. Az egész Ridley Scott 2015-ös Mentőexpedíciójával kezdődött, már a Netflix is készíti marsraszállós sorozatát, de a Hulu ezúttal beelőzött: szeptemberben érkezik a The First, amelyik az első Mars expedíciót mutatja be. Már csak azért is érdemes megnézni, mert az egyik űrhajóst Sean Penn alakítja, akit már hosszú évek óta nem láthattunk igazi szerepben – már ha az Angry Bird-filmet nem számítjuk. Itt viszont elsütheti a szigorú és az érzelmes tekintetét is, és tudjuk, hogy mindkettő veszettül jól áll neki. Mert a The First nemcsak az expedíciót követi majd, de a Földön maradt szerettek életét is, és az előzetes alapján legalább annyi pátosz lesz benne, mint izgalom.

Szeptember 14-én debütál a Hulun, az még nem világos, hogy Magyarországon hogy lesz nézhető.

4. Maniac (szeptember 21.)

A Nevess most! mellett a Maniac tűnik az ősz legnagyobb mindfuckjának, ami egy azonos című norvég sorozat remake-je. A főszerepben Emma Stone és Jonah Hill, akik egy rejtélyes pszichiátriai kísérlet alanyaiként találnak egymásra, mielőtt alászállnának a tudattalanjukból megnyíló párhuzamos világokba. Az előzetes alapján egészen lenyűgöző vizuális kavalkádra számíthatunk, ami nem is meglepő, hiszen a Maniacet Cary Fukunaga rendezte, aki a True Detective kultikus első évadját is.

A Netflixen szeptember 21-től.

5. Homecoming (november 2.)

A Mr Robotot is jegyző Sam Esmail új sorozata egy hazatérő katonák visszailleszkedését segítő szervezettől elmenekülő nőről, Heidiről és egy volt katona ügyfeléről szól. A műfaja pszichológiai thriller, és annyit lehet tudni, hogy valami sötét titok lappang a háttérben, és lehet, hogy a szervezet célja sem egészen az volt, amiért Heidi eredetileg odament dolgozni. A főbb szerepekben pedig olyan színészeket láthatunk, mint Julia Roberts, Bobby Cannavale, Stephan James és Sissy Spacek. A sorozat eredetileg rádiójátéknak készült a Gimlet Media nevű podcasthálózatra, ezt alakította tévésorozattá Esmail.

Az Amazon Prime-on november 2-től.

6. Narcos: Mexico (2018)

Bár eredetileg a Narcos negyedik évada lett volna, végül társsorozatként reklámozták be. Ahogy a címből kiderül, kissé északabbra költöznek: ezúttal nem a kolumbiai kokainbárók, hanem a mexikói drogkereskedelem lesz a téma. Bár a teaser nem árul el sokat, a recept sejthetően ugyanaz lesz, mint eddig: egyik oldalon a kőkemény kartellek, a másikon pedig az utánuk vadászó kőkemény zsaruk és ügynökök. A Narcos már Escobar halála után is bizonyította, hogy képes újra feltalálni magát, így várhatóan Mexikóban is éppolyan jól fog működni, mint Kolumbiában. A főbb szerepekben Michael Peña és Diego Luna. Előbbi egy beépített ügynököt játszik majd, utóbbi pedig Félix Gallardót, Mexikó történetének legrettegetteb drogbáróját.

Premierdátum még nincs, de a Netflixen debütál még idén.

7. The Romanoffs (október 12.)

A The Romanoffs már csak azért is figyelmet érdemel, mert ezzel a sorozattal tér vissza a 2015-ben lezárult Reklámőrültek (Mad Men) alkotója, Matthew Weiner, akinek már a sorozatboomot beindító Maffiózókban is benne volt a keze. Aztán ott van a szereplőgárda is Isabelle Huppert-rel, Aaron Eckhardt-tal és Christina Hendricksszel. Őket persze csak egy-egy epizód erejéig láthatjuk majd, merthogy antológia-sorozatról van szó, amely különálló történetet mesél minden egyes részben, akárcsak a Black Mirror. A szereplők hét különböző országban élnek, és pusztán az köti össze őket, hogy egytől-egyig meg vannak győződve róla, hogy az orosz királyi család, a Romanovok leszármazottjai.

Az Amazon Prime-on október 12-től.

Visszatérők:

8. Fülledt utcák (szeptember 10.)

A Fülledt utcák a 70-es évek New Yorkjának szex- és pornóiparát mutatja be, és ebben a körképben ugyan az égvilágon semmi vonzó sincs, izgató meg aztán végképp nem, mégis képtelenek vagyunk levenni róla a szemünket. Ebben persze nincs semmi meglepő, hiszen a Fülledt utcákat a hibázni képtelen David Simon jegyzi, aki minden idők egyik legjobb sorozatát, a Drótot is csinálta. Az első évad főleg a sarkon játszódott, bemutatva a kurvák és stricik életét, a folytatásban feltehetően többet látunk a szárba az ekkoriban felpörgő pornóipar kialakulásából. A főbb szerepekben Maggie Gyllenhaal és James Franco, akinek a tavalyi zaklatási vádak sem tették tönkre karrierjét.

Az HBO GO-n szeptember 10-től.

9. Kártyavár (november 2.)

A Kártyavár lezárása már nagyon időszerű, és nemcsak azért, mert az ördögi Frank Underwoodot alakító Kevin Spaceyt maguk alá temették a tavalyi zaklatási botrányok. A Netflix zászlóshajójaként indult sorozat amúgy is rettentően elfáradt, és az ötödik évadra elkezdett önmaga paródiájába átfordulni. Azért így is nagy várakozások előzik meg a novemberi finálét, amiben már végleg Robin Wrighté a terep, hogy átvegye a hatalmat a Fehér Házban.

A Netflixen november 2-től.

10. The Good Place (szeptember 27.)

Ha Kant sitcomot írt volna, az bizonyára olyan lett volna, mint a The Good Place – legfeljebb egy kicsit németesebb lett volna a humora. Itt ugyanis nem piszlicsáré magánügyek, hanem ősi morálfilozófiai kérdések vannak teljesen őrült vígjátéki helyzetekbe csomagolva, a néző sosem tudhatja, mi lesz a következő csavar az őrült metafizikai paródiában. Ted Danson parádézik az egyszerre naiv és ördögi Michael szerepében, aki hibátlan eleganciával vezeti be halott hőseinket a különös, túlvilági kihívásokba. A sorozat a harmadik évadban is tartogat pár fordulatot.

A Netflixen szeptember 28-tól.

11. Deutschland 86 (október 19.)

Ez a nálunk Volt egyszer két Németország címmel vetített Deutschland 83 második évada, mely az első német sorozat volt, amely angol nyelvterületen is komoly sikert aratott. A hidegháborús kémsorozat nem véletlenül volt népszerű: egyszerre adott lehetőséget nosztalgiázni, illetve bemutatta a hidegháborús paranoiát és a két részre osztott Németország sajátos problémáit is, de mindezt egy pörgős thriller keretei között. Az új évad három évvel később veszi fel a fonalat, és annyit tudhatunk, hogy Martin Rauchot (Jonas Nay) ezúttal egzotikus afrikai helyszínekre küldi ki a keletnémet titkosszolgálat, amely már próbál felkészülni a Gorbacsov hatalomra lépésével változni látszó nemzetközi helyzetre.

Az Amazon Prime adja majd Németországban, a SundanceTv Amerikában, hogy nálunk hol lehet majd látni, az még kérdéses.

12. Aranyélet (október)

„Ez a vége. Van valami frankó két, vagy több ember között, de a vége az mindig szar” – mondja Thuróczy Szabolcs reszelős hangon az Aranyélet záróévadjának előzetesében, de erre várhatóan rácáfol majd a sorozat ősszel érkező fináléja, ami sok mindennek ígérkezik, de szarnak biztos nem. A Miklósi család viszontagságai tehát véget érnek, de előtte minden konfliktus csúcsra pörög és nem lesz hiány akciójelenetekből sem. De hát már Az örökség utolér-cím sem sejtet túl sok jót. Az Aranyélet amúgy már öles léptekkel halad a világsiker felé: nemcsak 17 európai országban nézhető, de augusztus eleje óta már Amerikában is hozzáférhetővé tette az HBO.

Októbertől az HBO GO-n.

Borítókép: Most nevess! HBO