Féktelenül (X)

Jenson Button - Életem határok nélkül

Önéletrajzi könyvvel rukkol elő a Forma-1 2009-es világbajnoka, Jenson Button. Mint ismeretes, brit pilótát jelenleg is szerződés köti a McLaren-Hondához, Monte Carlóban be is ugrott az Indy 500-on Fernando Alonso helyére, tervei azonban – ezt számos alkalommal elismerte – nincsenek már a királykategóriában. A versenyzők számára ez a legjobb időszak arra, hogy önéletrajzi könyvet írjanak, amelyben kiteregethetik mindazt a szennyest, amelyet aktív pályafutásuk során kénytelenek voltak magukban tartani, s megoszthatják a szurkolókkal azon sikerek, kudarcok és élmények hátterét is, amelyben részük volt az évek során. Button a kötetben számos érdekességet elárul arról, hogy milyen kapcsolat fűzi a sportág legnagyobb neveihez, például Lewis Hamiltonhoz, Michael Schumacherhez és Fernando Alonsóhoz, illetve olyan színes egyéniségekhez, mint Flavio Briatore, Ron Dennis, Frank Williams vagy épp a sorozatgyőztes Ross Brawn. Ezen felül az olvasót elkalauzolja a pilótafülkébe, ahol 200 mérföldes sebességgel megy a száguldás, ahol megtapasztalható a halálfélelem és elmondja azt is, hogy mi történik, amikor ennél az óriási tempónál valami nem jól sül el és betekintést nyerhetünk abba is, hogy milyen az eufória, amikor áthaladunk a célvonalon.

„Ez a könyv az életem azon eseményeiről szól, amelyekről a nyilvánosság előtt eddig még nem beszéltem. Nem eredményekről és versenyekről mesélek, hanem a gyerekkoromról, küzdelmeimről, kétségeimről és reményeimről. Az emberekről, akikkel találkoztam, és akik közül sokat szerettem, míg néhányukat kifejezetten nem. A vidám pillanatokról, a pályán megvívott csatákról a riválisokkal. Mesélek a világbajnoki cím felé vezető idegőrlő pillanatokról, és a nyugalomról, ami mindig megszáll, ha beülök az autóba. Az eufóriáról és a letaglózó veszteségekről. Apámról, aki számtalanszor megmentett, a pillanatról, amikor kételkedett bennem, és az űrről, amit maga után hagyott. Egyszóval az életemről – a versenyző mögött az emberről.”

