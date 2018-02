Craig David, Martin Solveig és Princess Nokia is jön a Balaton Soundra

Egy tucat új nevet jelentettek be a fesztivál szervezői.

Axwell & Ingrosso, Oliver Heldens, Craig David, Alesso, Elle Eyre, Martin Solveig, a Vini Vici, Carnage, a Disciples, Princess Nokia, Night Lovell és NGHTMRE is fellép a Balaton Soundon. Az új neveket a fesztivál Facebook-oldalán jelentették be a szervezők (via MTI).

A most bejelentett előadók többsége visszatérő fellépő a Balaton Soundon, illetve játszott már a Szigeten vagy a VOLT Fesztiválon az elmúlt években.

Közéjük tartozik a tavalyi Balaton Sound egyik legnagyobb buliját prezentáló svéd dj-páros, Axwell & Ingrosso, akik 2014-ben kezdték közös projektjüket, eddig megjelent kislemezeik hatalmas sikerrel futnak.

Visszatér a szintén svéd Alesso, aki a populáris elektro house vonalat képviseli és már kétszer járt a Soundon, a holland Oliver Heldens (a Soundon 2015-ben és 2016-ban lépett fel), a house nagymestere.

A legnépszerűbb brit R&B/hiphop/house előadók közé tartozó Craig David TS5 nevű sorozatával áll színpadra Zamárdiban, jön a szintén brit ifjú énekes-dalszerző, Ella Eyre, a francia dj sztár Martin Solveig (2014 és 2016 után), Izraelből érkezik a Vini Vici, az EDM-dance vonalat erősíti a guatemalai-amerikai Carnage (tavaly is játszott Zamárdiban), a house-rajongók a brit Disciples dj-producer trió fellépésének örülhetnek.

A hiphop/R&B világából érkezik a rapper Princess Nokia, ott lesz a cloud rap huszonéves sztárja, Night Lovell és a frissen befutott NGHTMRE-t is láthatja a Balaton Sound közönsége.

A szervezők korábban mások mellett a Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix és Dj Snake fellépését is bejelentették már a Balaton Soundra.