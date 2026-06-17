Trump születésnapi gálájára tervezett merényletet hiúsított meg az FBI

Az FBI meghiúsított egy merényletkísérletet, amely a Fehér Házban megrendezett vasárnapi UFC-rendezvényt vette volna célba, a szövetségi nyomozók öt férfit letartóztattak – írja a BBC az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett információk alapján. Ez volt az a bizonyos gála, amelyet Donald Trump 80. születésnapja alkalmából rendeztek a washingtoni helyszínen. A lap szerint a gyanúsítottak terve az volt, hogy robbanóanyaggal felszerelt drónokkal csapásokat mérjenek közeli épületekre, emellett pedig „kiemelt fontosságú célpontokra” akartak tüzet nyitni.

Az egyik gyanúsítottat a múlt héten Ohióban tartóztatták le, ennek keretében a nyomozók átvizsgálták a többi feltételezett összeesküvővel kapcsolatos titkosított üzeneteit. Az Ohióban letartóztatott gyanúsított a 19 éves Tycen C. Proper, később az ő társaként azonosították és szintén letartóztatták a 32 éves Michael Alan Thomast Kaliforniából, a 32 éves Daniel K. Eskridge-et Missouriból, a 31 éves Abraham Hermosillo Alvarezt Nebraskából és a 24 éves Bryan Omar Roát. Mindegyiküket gyilkosság elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták meg. Az ügyészek a vádiratban azt állították, hogy a gyanúsítottak „szélsőségesen vallási és kormányellenes nézeteket fejeztek ki”.

A csoport állítólag forradalmat akart kirobbantani azzal, hogy kiemelt személyeket likvidál. Utóbbiak a dokumentumok szerint egyértelműen gazdag, befolyásos emberek, politikusok lettek volna, akik részt vettek a gálán. Egy FBI-dokumentum szerint a gyanúsítottak úgy vélték, hogy az Egyesült Államok rossz irányba halad, ezért meg akarták azt menteni. „A csoport tagjai úgy vélték, hogy az Egyesült Államokat le kell rombolni, hogy újjá lehessen építeni” – áll a dokumentumban.