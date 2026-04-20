Volodimir Zelenszkij tárgyalni kíván Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel az Ukrajnától lefoglalt Oschadbank-pénzek visszaszolgáltatásáról – az ukrán elnök erről egy vasárnapi interjúban beszélt, amelyet a Ukrainian Review szemlézett. Az ukrán elnök egyúttal élesen bírálta Orbán Viktor távozó miniszterelnököt, akit lopással vádolt, és azt is kijelentette, hogy Orbán választási vereségét az Ukrajna-ellenes kampány okozta.

Orbán ellopta a pénzt

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott járműből álló konvojt, amely Bécsből Kijevbe szállított 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyrudat. Kijev szerint ez rutinszerű állami pénzszállítás volt, amelyről előzetesen tájékoztatták Budapestet, a magyar hatóságok azonban pénzmosásra hivatkozva lefoglalták az eszközöket, és azokat azóta sem adták vissza.

Zelenszkij szerint a magyar hatóságok jogtalanul foglalták le az ukrán állami Oschadbank pénzét:

Pénzt vettek el tőlünk… Beszélni fogunk Magyarral, mert szerintem vissza kell adni. Orbán egyszerűen ellopta ezt a pénzt.

Az ukrán lap emlékeztet, hogy Lázár János leköszönő miniszter szerint a lefoglalás szándékos volt, és arról is beszélt, hogy Magyarország addig tartja vissza a pénzt és az aranyat, amíg Ukrajna nem állítja helyre az olajtranzitot a Barátság vezetéken.

Nem lehet mindig gyűlölettel nyerni

Az interjúban Zelenszkij Orbán választási vereségéről is beszélt. Szerinte a volt miniszterelnök azért veszített, mert kampányát Ukrajna-ellenes üzenetekre és gyűlöletre építette:

Nem lehet mindig gyűlölettel nyerni. Taktikailag lehet győzni, de stratégiailag biztosan csak veszíteni lehet. A magyarországi választás Orbán stratégiai veresége.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy még akkor is próbálta fenntartani a párbeszédet Orbánnal, amikor Magyarországon Zelenszkij-ellenes plakátkampány zajlott. Hangsúlyozta, hogy a vele szembeni ellenségesség valójában az ukrán néppel szembeni ellenségességet jelenti:

A kampányát az ukránokkal szembeni gyűlöletre építette, és a magyarok megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet.

Magyar Péter a választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy minden szomszédos országgal baráti viszonyra fog törekedni, és hogy Magyarországon mindenki tudja, hogy a háborúban Ukrajna az áldozat.