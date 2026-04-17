Trump: Irán vállalta, hogy többé nem zárja le a Hormuzi-szorost

Andrew Leyden / NurPhoto / AFP
2026. 04. 17. 18:32
Újabb bejelentéssel jelentkezett az amerikai elnök.

Irán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost – írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán pénteken.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy

a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét fegyverré a világ ellen.

Az amerikai blokád egyelőre marad

Trump azt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

