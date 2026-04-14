Kaczynski elhitte, hogy Magyar Péter megsütött egy kölyökkutyát

A Fidesz lengyel szövetségesét, a PiS vezetőjét, Jaroslaw Kaczynskit a lengyel Szejmben kérdezték a Fidesz vereségéről. A politikus válaszként azt mondta:

A magánéletében elkövetett tetteiről beszéltem, egyszerűen elképesztő dolgokról, amikért minden embert ki kellene zárni a közéletből, és ha nem zárják ki, az azt jelenti, hogy a társadalom mégiscsak egy kicsit beteg.

Amikor megkérdezték, hogy pontosan mire gondol, akkor az volt a válasza, hogy arra, amit a felesége leírt, hogy Magyar Péter megsütött egy kölyökkutyát.

A körülötte álló újságírók próbálták tájékoztatni, hogy ez orosz dezinformáció, az interneten terjedt egy oldal, amin állítólag Varga Judit írt olyanokat az emlékirataiban, hogy Magyar gyerekek előtt maszturbált és halálra mikrózott egy kölyökkutyát.

Ön azt állítja, hogy ez nem igaz, én viszont figyelembe veszem különféle, igazolt tetteit, például az asztal alatti incidenssel kapcsolatos ügyet, ami igazolt, és úgy gondolom, hogy ez lehetséges, de ide tartozik a feleség bántalmazása is

– mondta erre Kaczynski, hozzátéve, hogy ilyen embereknek nem lenne szabad helyet kapnia Lengyelország közelében.