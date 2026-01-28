Összevonná az Európai Bizottság elnöki tisztségét és az Európai Tanács elnöki posztját Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke – írta meg a Politico. A legnagyobb európai uniós pártcsalád vezetője szerint így az EU egységes hangon szólalhatna meg a globális színtéren.

Blokkoltak vagyunk, némák vagyunk, nincs hangunk, nincs beleszólásunk a globális színtéren — és ennek véget kell vetni!

— mondta Weber egy brüsszeli üzleti vezetőknek rendezett szerdai eseményen. Szerinte az EU vezetési struktúrájának efféle átalakítása nem igényelné az uniós szerződések módosítását: egyszerűen arról lenne szó, hogy egyetlen személy töltené be mindkét tisztséget. Úgy vélte, ez a következő európai parlamenti választás után, 2029-ben valósulhatna meg.

Jelenleg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vezeti az EU végrehajtó testületét, amely hatáskörrel rendelkezik többek között a kereskedelem, a mezőgazdaság, az egységes piac és más belső politikák felett. A külügyek azonban megosztva működnek: mind Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, mind António Costa, az Európai Tanács elnöke is közvetlenül a tagállamoknak számolnak be.

Weber szerint ez a széttagolt hatalommegosztás „nem alkalmas a feladatra” a jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok idején, különösen úgy, hogy Donald Trump amerikai kormányzata felforgatja a nemzetközi rendet.

Arra a kérdésre, hogy indulna-e egy jövőbeni „európai elnök” pozícióért, Weber nem zárta ki a lehetőséget, de nem is adott egyenes választ. „Erre nem szeretnék válaszolni.” – mondta, majd később hozzátette: „Ezeknek a kérdéseknek a jövője a pártok, valamint Európa polgárainak a kezében van.”