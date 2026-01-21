Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő a keddi napon aláírta azt a dokumentumot, amivel gyakorlatilag beadta országa jelentkezését a Donald Trump által életrehívandó új Béketanácshoz.

Aláírtam a vonatkozó keresetet az Egyesült Államok felé arról, hogy készek vagyunk elfogadni a javaslatukat, és alapító tagja szeretnénk lenni e testületnek

– idézi a fehlrorosz diktátor szavait a TASZSZ orosz hírügynökség.

Lukasenka a jelentkezés alkalmából arról beszélt, bízik abban, hogy az egyelőre a gázai helyzet rendezését célzó Béketanács az ukrajnai háború lezárásához is hozzájárulhat. Kijelentette, hogy az ő számára különösen vonzó lehetőség, hogy Ukrajna irányába is lépéseket tehetnek a béke közelebb hozása érdekében – akár az ukrán vezetés befolyásolásán keresztül is. Sietett ugyanakkor leszögezni azt is, hogy tisztában van saját, illetve Fehéroroszország mozgásterének korlátaival

A fehérorosz elnök ezzel együtt cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a csatlakozás feltétele egymilliárd dollár befizetése lenne. Kijelentette: ilyen kötelezettség nincs, pénzügyi hozzájárulásra nincs szükség.

Út a békéhez Putyinnal és Orbánnal

A hétvégén megjelent hírek szerint Trump kormánya egymilliárd dolláros készpénzbefizetést vár el azoktól az országoktól, amelyek három évnél tovább is a Gázai béketanács nevű szervezete tagjai szeretnének maradni. Ez a tanács alapító okiratából derül ki, amelynek szövegét a The Times of Israel szerezte meg és ellenőrizte. Ez így, ebben a formában ellentmond annak az állításnak, amit Lukasenka fogalmazott meg a tagdíjjal kapcsolatban.

Az Egyesült Államok Magyarországot (Szijjártó Péter szerint Orbán Viktort) is meghívta a szervezetbe, a miniszterelnök nem hagyott kétséget afelől, hogy szívesen része lenne a társulának.

Arról pedig a Kreml adott ki tájékoztatást a hét elején, hogy Trump az orosz elnököt, Vlagyimir Putyin is meghívta a béketanácsába, az orosz hivatal ezzel kapcsolatban azt közölte, Moszkva a válaszadás előtt „minden apró részletet” tisztázni kíván a meghívásról Washingtonnal.

Trump béketanácsa eredetileg a gázai tűzszüneti javaslatainak a része volt, a tervet novemberben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta. A meghívólevelekhez csatolt „alapokmány” szerint a testület célja „a közel-keleti béke megszilárdítása”, illetve „egy merész új megközelítés” behozatala a globális konfliktusok megoldása érdekében.