Zelenszkij: Hiszünk a békében, harcolunk érte

A békébe vetett hitet hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en és Facebookon szerdán közzétett újévi üzenetében.

Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé – azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket, amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében

hangoztatta az ukrán elnök, aki az üzenethez mellékelt egy fényképet is, amelyen feleségével áll a karácsonyfa előtt.

Nevetséges a Putyin rezidenciája elleni támadás ötlete

Az ukrán hadvezetés nem sokkal korábban jelentette be, hogy csapást mért Tuapsze kikötőjének olajfinomítójára és a krasznodari területen található Tamany-félsziget olajtermináljára. Hozzátette, hogy az olajfinomító feldolgozó egységei és a terminál két mólója károkat szenvedett.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő pedig szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nevetségesnek nevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciája elleni állítólagos ukrán dróntámadásról Oroszország által szerdán bemutatott bizonyítékokat.

„Ez nevetséges – az, hogy két napig tartott, míg ezt elkészítették, és az is, hogy azok a dolgok, amelyeket bizonyítékként próbálnak bemutatni, alapvetően azt mutatják, hogy nem veszik komolyan még a történet kitalálását sem” – fejtegette. „Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy nem volt ilyen támadás” – jelentette ki.