Videó Az Egyesült Államok és Oroszország űrhajósai továbbra is együtt pizzáznak és dolgoznak az űrben

Az ukrajnai háború miatt az Egyesült Államok és Oroszország között egyre feszültebb a viszony, ez azonban egyelőre még nem zavarta meg a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó személyzet munkáját. Most is minden hétvégén együtt étkeznek az űrállomás amerikai és orosz egységét összekötő modulban, a viszony baráti és közvetlen. Remélik, hogy ez így is marad, bár azt nem tudják, hogy mit hoz a jövő. Az oroszok néhány éven belül már saját űrállomást szeretnének. A Deutsche Welle riportja.