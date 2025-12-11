Megérkeztek az első igazi klímamenekültek Ausztráliába

Megérkezett csütörtökön Ausztráliába Tuvaluból a két ország közötti különleges megállapodás keretében áttelepülő klímamenekültek első csoportja. A megállapodást két éve kötötték, és Tuvalu mintegy 11 ezres lakosságának több mint egyharmada, 3800 fő élt is a lehetőséggel. Az éves áttelepülési kvótát ezért az agyelszívás megakadályozása érdekében 280 főre korlátozták – írta az MTI.

Penny Wong ausztrál külügyminiszter kijelentette, hogy a vízumok „méltósággal járó mobilitást” biztosítanak, lehetővé téve a tuvaluiak számára, hogy Ausztráliában éljenek, tanuljanak és dolgozzanak. Az első csoport tagjai között van Tuvalu első női targoncavezetője, egy fogorvos a családjával és egy lelkész. A menekültek Melbourne-ben, Adelaide-ben, Darwinban és vidéki területeken telepednek le, ahol mezőgazdasági és feldolgozóipari munkalehetőségek várják őket.

Tuvalu kilenc alacsony fekvésű atollból áll, melyek átlagosan csak mintegy két méterrel emelkednek ki a tengerből. Funafuti atoll, a lakosság 60 százalékának otthona, helyenként mindössze 20 méter széles. A tengerszint ott 30 év alatt 15 centiméterrel emelkedett, ami másfélszerese a globális átlagnak.

Tuvalu Ausztrália és Hawaii között elhelyezkedő alacsony szintű korallszigetekből álló ország, és a klímaváltozás egyik legsérülékenyebb áldozatává válhat. A NASA prognózisa szerint 2050-re a napi árapály egy méteres emelkedése már eláraszthatja Funafuti atoll felét. Kétszer ekkora emelkedés esetén az ország fő atolljának 90 százaléka kerülne víz alá. A Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb értékelése szerint a globális átlagtengerszint a legvalószínűbb forgatókönyv alapján is 0,28-0,55 méterrel emelkedhet 2100-ig az 1995-2014-es szinthez képest.