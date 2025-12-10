Minél gyorsabban megkerülnék az uniós tagországok Magyarországot

Az EU tagországai felgyorsítanák a döntést arról a javaslatról, ami lehetővé tenné az orosz vagyon korlátlan idejű befagyasztását és a vétó nélküli döntéshozatalt, írja a Financial Times. A tagországok éppen egy nagyobb hitelcsomagon dolgoznak Ukrajna számára, amelynek alapja a befagyasztott orosz vagyon lenne. Ezt a vagyont viszont azonnal vissza kellene adni, ha a szankciókat visszavonnák. A visszavonáshoz pedig egyetlen ország, például Magyarország szavazata is elég lehet.

Egy ideje az alapszerződés 122. pontjára, vagyis a tagállamok közötti gazdasági szolidaritásra hivatkozva próbálják elérni, hogy a szankciókról ne fél, hanem háromévente kelljen szavazni, és elég legyen hozzá a minősített többség, vagyis Magyarország így se tudja megakadályozni. Most a Financial Times szerint azért pörögtek fel ennyire, mert szeretnék megőrizni az európai befolyást az amerikaival szemben a béketárgyalások alatt.

Egy héten belül szavazhatnak is a javaslatról, megkerülve Magyarországot. Korábban az ilyen döntések komoly sértődésekhez vezettek a tagállamok között. Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő most is elmondta, hogy a javaslat minden vörös vonalat átlép.