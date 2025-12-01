NATO: agresszívebb reagálást mérlegelünk

A NATO mérlegeli, hogy a jövőben „agresszívebben” reagáljon Oroszország kibertámadásaira, szabotázs-tevékenységeire és légtérsértéseire – közölte a szövetség egyik legtapasztaltabb katonai vezetője a Financial Times szerint. Giuseppe Cavo Dragone admirális szerint az észak-atlanti katonai szövetség fontolóra veszi a Moszkva által folytatott hibrid hadviselésre adott válaszainak fokozását.

Mindent tanulmányozunk… A kibertérben inkább reakciós üzemmódban működünk. Gondolkodunk rajta, hogy agresszívebbek legyünk, illetve hogy proaktívan lépjünk fel, ne pedig reakciósan

– mondta Dragone, aki a NATO Katonai Bizottságának elnöke, aki szerint ehhez jogi ás hatásköri kérdéseket még tisztázni kell.

Európát az utóbbi időben számos hibrid hadviseléssel kapcsolatos incidens érte, a Balti-tengeren lévő kábelek elvágásától kezdve a kontinensszerte végrehajtott kibertámadásokig. Ezek egy része Oroszországhoz köthető, mások eredete nem egyértelmű.

Ha továbbra is csak reagálunk ezekre az eseményekre, azzal gyakorlatilag felbátorítjuk Oroszországot, hogy újra próbálkozzon és tovább ártson nekünk. Különösen úgy, hogy a hibrid hadviselés aszimmetrikus – nekik nem kerül sokba, nekünk viszont igen. Találékonyabbnak kell lennünk

– fogalmazott az egyik balti állam diplomatája.