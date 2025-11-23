Von der Leyen a béketervről: Három vörös vonal van

Az amerikai keretrendszer a háború lezárására végső soron védtelenebbé tenné Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, mivel hosszú távon korlátozná az ukrán haderő méretát, közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen a G20 csúcstalálkozója után adott ki közleményt, amelyben leírta, Brüsszel milyen követeléseket tekint vörös vonalnak a tárgyalások során. A bizottság elnöke azt írta, bármilyen életszerű és fenntartható megállapodásnak be kell fejeznie az öldöklést és nem szabad a jövő konfliktusát táplálnia.

Brüsszel három alapvető elvárása:

A határokat nem lehet erővel megváltoztatni.

Ukrajna szuverén ország, ezért a haderejének méretét nem korlátozhatják úgy, hogy az később védtelenebbé tegye egy támadással szemben, miközben ez aláássa Európa biztonságát is.

Az Európai Uniónak központi szerepe van Ukrajna további biztonságában, és ezt mindenkinek el kell ismernie. Ukrajnának szabad és szuverén országként választhatja meg a saját sorsát, ők pedig az európai utat választották.

A szövetséges hatalmak a G20 dél-afrikai csúcstalálkozója mellett válságtanácsot tartottak, miután kiderült, milyen béketervet javasol az Egyesült Államok. A béketerv mögül azóta részben kihátrált az amerikai kormány, már Donald Trump is arról beszél, nem ez az utolsó ajánlata.