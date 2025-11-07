Orbán: Általános és időkorlát nélküli mentességet kaptunk két vezetékre

Orbán Viktor Szijjártó Péterrel közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy végeztek a tárgyalásokkal. Orbán Viktor szerint Donald Trump talán saját maguknál is jobb véleménnyel van a magyar kormányról. Nem azonosítottak egyetlen olyan kérdést sem, amelyben eltért volna a véleményük, nincs az érdekek között stratégiai különbség, de van több egyezés.

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, továbbra is Magyarországon lesz a legalacsonyabb energiaár. A török áramlat és a barátság vezeték esetében szankciómentességet kaptak. Általános és időkorlát nélküli mentességről van szó.

– mondta Orbán. Megegyeztek a Westinghouse-zal is, elsőként fűtőanyagot vesznek, de megállapodtak kis moduláris atomerőművek megjelenéséről is. Emellett megállapodtak, hogy megkapják az amerikai technológiát az elhasznált fűtőanyag biztonságos tárolására.