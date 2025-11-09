Mi ez a nagy nukleáris fenyegetőzés?

Van egy látványosan leosztott szerep, amit Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke, és Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke visznek a nyilvánosságban. Putyin, mint a valódi hatalom képviselője, általában utalásokkal, visszafogott célzásokkal fenyeget, ha a fenyegetés áll érdekében. Medvegyev viszont sosem volt a valódi hatalom birtokában. Mindenki emlékezhet még a trükkre, amit Putyin és Medvegyev azért játszottak el, hogy előbbi megkerülhesse az orosz alkotmányban rögzített limitet, hogy hány cikluson át lehet valaki elnök. Egy ciklusig egyszerűen helyet cseréltek, Putyin miniszterelnökként, a végrehajtó hatalom vezetőjeként működött, Medvegyev pedig elnök volt, de csak névleg. A valódi hatalom, rövid bizonytalanság után a váltás kezdetén, végig Putyinnál maradt.

Medvegyev mostanra is inkább sajátos szerepbe szorult. Megkapta az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese címet, amit külön neki hoztak létre, és ami úgy hangzik, mintha valami lenne, miközben nincs benne valódi hatalom. Az elnök természetesen itt is Putyin, a valódi hatalom, de a helyettesi poszt lehetővé teszi Medvegyevnek, hogy figyeljenek arra, amit mond, de azért komolyan ne kelljen venni.

És Medvegyev meg is szolgálja ezt a feladatot. A háború eleje óta kontroll nélküli kirohanásokkal, nyílt személyeskedésekkel és atomtámadásokkal fenyeget, szinte szünet nélkül. Ezek mind olyan üzenetek, amelyeket remekül le lehet hozni a nyugati sajtóban, de a döntéshozók pontosan tudják, hogy kevés valódi tartalom van mögöttük. Nem Medvegyev szavaitól kell aggódni.

Ezt a röviden azért volt fontos felvázolni, mert megmutatja, hogy Oroszországban pontosan kiépített és ügyesen használt architektúra létezik a külföldnek szánt üzenetek szintjeinek kezelésére.

Vlagyimir Putyin múlt héten elbüszkélkedett azzal, hogy az orosz hadsereg sikeresen tesztelt két, nukleáris fegyvereket célba juttatni képes fegyvert. A Buresztvenyik nevű, nagy hatótávolságú, nukleáris meghajtású cirkálórakétát és a Poszeidon nevű tengeralatti drónt, ami szintén képes nukleáris robbanófejeket hordozni, és az oroszok szerint kilőhetetlen. Ezzel nagyjából egy időben Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy azonnal újraindítja az Egyesült Államok nukleáris fegyvereinek tesztjeit.

Donald Trump hozzáállásáról az ukrajnai háborúhoz már sokszor írtunk. Trump mögött három nagy csoport van a republikánus párton belül, változó erőviszonyokkal.