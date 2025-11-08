Legalább hatan meghaltak a törökországi parfümraktárban kitört tűzvészben

Legalább hat ember halt meg, miután hatalmas tűzvész pusztított egy parfümraktárban Törökországban – írja a Sun.

A mentőszolgálatokat helyi idő szerint reggel 9 óra körül riasztották a tomboló tűz és a robbanások miatt Kocaeli tartományban. Ilhami Aktas, a tartomány kormányzója elmondta, hogy hatan életüket vesztették a tűzben, egy embert pedig kórházban ápolnak.

Úgy tudni, hogy a lángok reggel csaptak fel, majd több robbanás is történt. A balesetről készült felvételeken látható, ahogy a lángok végigsöpörnek a raktárépületen, miközben az elszenesedett falak beomlanak, és a bámészkodók rémülten figyelik az eseményeket. A tüzet egy órán belül sikerült megfékezni, miután két emeletnyi leégett az épületből. A tűz oka egyelőre nem ismert, de vizsgálják.

Nemrég egy romániai kőolajfinomítóban történt robbanás, azonban halálos áldozatról nem tudni.