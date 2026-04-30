Kétsebességes lett a hazai ingatlanpiac: a hotelek és a retail húztak, az irodák lassulnak

Hogyan jellemezné röviden a hazai ingatlanpiac 2025-ös évét?

Kétsebességes piac alakult ki. Egyes szegmensek, különösen a hotelek és a retail, kifejezetten erős teljesítményt mutattak, miközben az irodapiac lassabb, óvatosabb pályára került. Összességében a visszafogott befektetői aktivitás és a makrogazdasági bizonytalanság továbbra is meghatározta a piac működését.

Milyen új szempontok váltak meghatározóvá a kereskedelmi ingatlanoknál?

Ma már nem elég a jó lokáció, ugyanilyen fontos lett a szolgáltatási szint, az energiahatékonyság és az üzemeltetési rugalmasság. Az okosépület-megoldások, az adatvezérelt működés és a fenntarthatósági elvárások ma már a versenyképesség alapjai közé tartoznak.

Hogyan változott meg az ingatlanok szerepe az elmúlt években?

Az elmúlt évtizedben számos fordulópontot és trendet láttunk, amelyek alapjaiban alakították át az ingatlanhasználat természetét, valamint a tulajdonos és a bérlő kapcsolatát. Ma már az ingatlan nem statikus termék, hanem egy folyamatosan változó, élő mini ökoszisztéma. Az emberközpontúság, a fenntarthatóság és a digitalizáció együtt határozza meg, mennyire képes hosszú távon értéket teremteni egy épület.

A hotelpiac kiemelkedően teljesített 2025-ben. Mi áll ennek hátterében?

Budapest turisztikai vonzereje tovább erősödött, ami közvetlenül megjelent a szállodáink eredményeiben is. Az occupancy és a GOP mutatók egyaránt emelkedtek, és 2026-ra is kedvező környezetet várunk. Ez azt mutatja, hogy a jó lokációjú, megfelelő színvonalú budapesti szállodák iránt továbbra is élénk a kereslet.

Mit tapasztaltak a retail szegmensben?

A retail stabilan teljesített. Bevásárlóközpontjainkban és retail parkjainkban a bérbeadottság megközelítette a 100 százalékot, miközben nőtt a forgalom és az átlagos kosárérték is. A meglévő partnereink több mint 34 ezer négyzetméteren hosszabbítottak szerződést, és közel 9 ezer négyzetméteren új megállapodások születtek. Ez erős bérlői bizalomról árulkodik.

Ezzel szemben az irodapiac lassult. Mi ennek az oka?

Az irodapiacon a kereslet gyengülése, a nemzetközi vállalatok óvatosabb jelenléte és a bizonytalan gazdasági környezet lassította a döntéshozatalt. Ugyanakkor közel 60 ezer négyzetméternyi irodabérleti szerződést kötöttünk 2025-ben, valamennyit zöld megállapodás formájában. Ebből 46 500 négyzetméter hosszabbítás volt, ami jól mutatja portfóliónk megtartó erejét.

Mivel lehet ma versenyképesnek maradni az irodapiacon?

Különösen felértékelődtek a rugalmas bérleti konstrukciók, a közösségi szolgáltatások és az aktív, házon belüli vagyonkezelés. Ezt a szemléletet követve indítottuk el 2025 elején a CPI Club bérlői lojalitásprogramot, amely hálózatalapú szolgáltatásokkal és kedvezményekkel támogatja a bérlői elégedettséget.

A fejlesztési piacon milyen irányok látszanak?

A piac ma elsősorban a pontosan pozicionált, gyorsan értelmezhető projekteket díjazza. A 2025-ben megnyitott Mamaison Hotel Chain Bridge és Mamaison Vibe Hotel Downtown már az első évben erős eredményeket hozott, ami azt jelzi, hogy a minőségi budapesti szállodai kínálatban továbbra is van növekedési potenciál.

Retail oldalon milyen bővítések várhatók?

Jelentős lehetőséget látunk a retail portfólió fejlesztésében. Ennek részeként indult el a salgótarjáni STOP SHOP beruházása, amely a tervek szerint 2027 tavaszán nyílik meg. Ez nemcsak a vállalat jelenlétét erősíti, hanem a város és a térség kereskedelmi infrastruktúráját is fejleszti.

Mire számítanak 2026-ban?

Továbbra sem lesz egységes a kép. A hotelszegmensben fennmaradhat a kedvező dinamika, a retail stabil alapokon működhet tovább, míg az irodapiac várhatóan még egy ideig alkalmazkodási kényszerben marad. Ebben a környezetben azok a szereplők lehetnek előnyben, amelyek egyszerre tudnak fegyelmezett üzemeltetést, fenntartható működést és a bérlői igényekre gyorsan reagáló szolgáltatási modellt kínálni.

