Az angol rendőrség jelzésére fogtak el egy gyermekpornográfiával gyanúsított pécsi férfit Budapesten

Az Egyesült Királyságból érkezett jelzés a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztályához egy pécsi férfiról – számolt be a rendőrség honlapja. Az angol rendőrök azért keresték meg magyar kollégáikat, mert az 50 éves magyar állampolgárral szemben büntetőeljárást folytatnak, és felmerült az ügyében magyar sértett is. Utóbbi azonosításában, illetve a férfi elfogásában kérték a segítséget.

Az átadott információk alapján kiderült, hogy a gyanú szerint a férfi Blackburnben kiskorú lányokat akart lefotózni. Amikor a mobiltelefonját lefoglalták, olyan 2024-es felvételeket találtak, amiken gyereklányok szerepeltek meztelenül. Mivel egyikük magyarul beszélt, ezért kérték a KR NNI gyermekvédelmi nyomozóinak segítségét az azonosításhoz.

Már folyik ellene eljárás gyermekpornográfia miatt

A magyar rendőröknek az elmúlt hónapokban sikerült a sértettet azonosítani, aki az elkövetéskor mindössze nyolc éves volt. Nem sokkal később, április 27-én a pécsi férfi elfogása is megtörtént. Munkavégzés okán épp a fővárosban tartózkodott, amikor a Nagykőrösi úton kattant kezén a bilincs.

Elfogásakor a hátizsákjából több használt lány alsónemű került elő. A rendőrök ezeket és mobiltelefonját is lefoglalták. Utóbbi adatainak elemzése még folyamatban van.

A nyomozók a pécsi férfit gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta. A nyomozás során kiderült, hogy hazánkban bírósági szakban már folyik ellene másik ügyben is eljárás gyermekpornográfia miatt.

A nyomozók a férfi őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság szerdán el is rendelt.

