A választási vereség miatt lemondott Miskolc fideszes alpolgármestere

Ben­yújtotta lemondását Hollósy András (Pont Mi Egyesület – Fidesz–KDNP), Miskolc alpolgármestere, aki szeptember 1-jétől a város önkormányzati képviselőjeként folytatja munkáját.

Hollósy András – aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, ám vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől, Czipa Andrástól – a miskolci közgyűlés csütörtöki ülésén azt mondta: a választási küzdelmet és a vereséget követően mérlegelnie kellett a kialakult helyzetet. Úgy fogalmazott, a választók egyértelmű felhatalmazást adtak, amely után mindenkinek le kell vonnia a megfelelő következtetéseket.

Megköszönte annak a több mint 16 ezer választópolgárnak a támogatását, akik rá szavaztak, majd hangsúlyozta:

nem szeretné, ha személye akadályt jelentene abban, hogy Miskolc a következő időszakban fejlődni tudjon, forrásokhoz jusson, vagy sikeres tárgyalásokat folytasson a hamarosan felálló új kormánnyal.

Hozzátette, alpolgármesterként a munkát „emelt fővel, tisztességesen vette fel”, és ugyanilyen módon köszöni meg a lehetőséget.

További lemondás és távozás a Fidesz-frakcióban

Hollósy elmondása szerint Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz–KDNP) polgármesterrel abban állapodtak meg, hogy a folyamatban lévő ügyeket még lezárják, és augusztus 31-ig átadják azokat a következő alpolgármesternek. A politikus: szeptembertől nemcsak önkormányzati képviselőként dolgozna tovább, hanem részt kíván venni abban a folyamatban is, „amely a patrióta közösség újjászervezését jelenti helyben is”.

Miskolc polgármesterének szerda késő esti Facebook-bejegyzése szerint az alpolgármester mellett Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci frakcióvezetője is benyújtotta lemondását tisztségéről. Tóth-Szántai József mindkét döntést elfogadta és tudomásul vette.

A miskolci közgyűlés ülésén a polgármester azt is bejelentette, hogy Czinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kilép a Fidesz frakciójából, és a jövőben független képviselőként folytatja munkáját.

(MTI)