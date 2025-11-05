Legalább kilenc ember meghalt, miután egy teherszállító repülő lezuhant Kentuckyban – videón a légikatasztrófa

Legalább kilenc ember meghalt Kentucky állam legnagyobb városában, miután a UPS nevű csomagküldő szolgálat egyik teherszállító repülőgépe felszállás közben lezuhant – írja a BBC az állam kormányzójának tájékoztatása alapján.

Andy Beshear korábban azt mondta, hogy a Louisville Muhammad Ali nemzetközi repülőtérről helyi idő szerint 17 óra 15 perckor útnak induló repülőgép háromfős legénysége valószínűleg belehalt a balesetbe. Legalább 11 másik ember pedig megsérült, amikor a repülőgép lezuhant, és vastag fekete füstfelhő emelkedett az égbe. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az emberek „nagyon súlyos” sérüléseket szenvedtek az balesetben, és a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

A repülőtér közvetlen közelében található Kentucky Truck Parts & Service közben több kamerafelvételt is megosztott a repülőgép becsapódásáról, és az utána következő pusztításról a közösségi médiában.

Louisville polgármestere, Craig Greenberg a baleset másnapján azt nyilatkozta, hogy a repülőtér újra megnyitotta kifutópályáját – így a járatok is újraindulhattak. Az állam kormányzója pedig azt közölte a katasztrófa utáni napon, hogy legalább 16 család jelentette be, hogy eltűntek a szeretteik.

Két, a balesetben érintett autóipari vállalkozásnál dolgozó munkás kedd este még mindig eltűntnek számított, és nem tudni, hány ügyfél tartózkodott a helyszínen a baleset idején.

Az UPS a közleményében azt írta, hogy három legénységi tag volt a fedélzeten, de azt is hozzátették, hogy az áldozatokkal és a sérüléseikkel kapcsolatos információkat egyelőre nem tudják megerősíteni.

A baleset körülményeinek feltárásra előzetes vizsgálat indult, de a hatóságok szerint egyelőre még túl korai lenne megmondani, hogy pontosan mi is okozhatta a katasztrófát. A hatóságok azonban megjegyezték, hogy a hatalmas tűzvész oka feltehetően a repülőgépen lévő üzemanyag mennyisége volt. Hiszen a jármű éppen akkor indult volna a Kentuckytól közel 7 ezer kilométerre található Hawaiira, és 144 ezer liternyi üzemanyagot szállított.

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen rakomány volt a fedélzeten, de a hatóságok szerint a repülőgép nem szállított semmit, ami fokozott szennyeződésveszélyt jelentett volna.

A robbanás legalább két közeli telephelyet is érintett, köztük egy kőolaj-újrahasznosító vállalatét. A további robbanások és a légszennyezés miatt kezdetben 8 kilométeres körzetben rendeltek el kijárási tilalmat, majd később 1,6 kilométerre csökkentették ezt a számot. A repülőtér közleménye szerint kedd este minden induló járatot töröltek.

Brian O’Neal, a Louisville-i tűzoltóság vezetője szerint a baleset helyszínén kiömlött üzemanyag mennyisége miatt „nagyon veszélyes helyzet” alakult ki, és a lángok megfékezése még kedd éjszaka is tartott.

„Aki látta a képeket és a videót, az tudja, milyen heves volt ez a baleset. (…) Még mindig vannak veszélyes, gyúlékony, potenciálisan robbanásveszélyes anyagok” – fogalmazott a tűzoltóparancsnok. és egyúttal óva intett mindenkit, hogy a baleset helyszínének közelébe menjen.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (National Transportation Safety Bureau) munkatársai szerdán érkeztek meg Kentuckyba, és kezdték el kivizsgálni az ügyet.

A BBC szerint a balesetben érintett repülőgép egy MD-11F háromhajtóműves repülőgép volt, amely 34 évvel ezelőtt a Thai Airways légitársaságnál lépett szolgálatba utasszállító repülőgépként, de 2006-ban átkerült az UPS-hez. A repülőgépet eredetileg a McDonnell Douglas gyártotta, amely 1997-ben egyesült a Boeinggel.

2023-ban a FedEx és az UPS is bejelentette, hogy a következő évtizedben flottájuk modernizálásának részeként kivonják az MD-11-eseket.

A Boeing egy nyilatkozatában kijelentette, hogy „kész támogatni ügyfeleit”, és hogy „mi minden érintett személy biztonságáért és jólétéért aggódunk”, valamint azt is hozzátették, hogy minden segítséget meg fognak adni a hivatalos nyomozáshoz.

Egyébként Louisville-ben található a UPS Worldport székhelye, amely a szállítási cég légi árufuvarozási tevékenységének globális központja és a világ legnagyobb csomagkezelő létesítménye. A sajtótájékoztatón Betsy Ruhe, a Louisville Metro Council tagja elmondta, hogy a város „UPS-város”, és minden lakos ismer valakit, aki a cégnél dolgozik.

Mindannyian SMS-eket küldenek barátaiknak, családtagjaiknak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy mindenki biztonságban van

– mondta.

Az UPS a közleményében kijelentette, hogy „mélyen megrendült” az esemény miatt, és kedd este leállítja a csomagok válogatását a Worldportban. „A UPS elkötelezett munkatársai, ügyfelei és a közösségek biztonsága iránt. Ez különösen igaz Louisville-re, ahol légitársaságunk és több ezer UPS-alkalmazottunk található” – fogalmazott a közlemény.