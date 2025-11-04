észak-koreakim jong namkim dzsong ungyász
Nagyvilág

Meghalt Észak-Korea titokzatos volt államfője

KCNA VIA KNS / AFP
2025. 11. 04. 07:27
97 éves korában hétfőn meghalt Kim Jong Nam volt észak-koreai államfő, aki három generáción át szolgálta az észak-koreai kommunista népvezéreket. Ő volt az egyetlen, aki a Kim dinasztián kívülről érkezett, mégis Észak-Korea névleges államfője lehetett. Kim Jong Nam a legfelsőbb népgyűlés elnökségének volt elnöke, és hosszú ideje diplomata.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető kedden kora reggel látogatta meg a koporsóját, hogy részvétét fejezze ki – közölte a KCNA állami hírszolgáltató.

Kim Jong Nam 1998-tól 2019-es visszavonulásáig töltötte be a szertartásos államfői pozíciót. 1928-ban született, kulcsfontosságú diplomáciai pozíciókat töltött be, és segített alakítani Észak-Korea külügyeit az államalapító Kim Il Szung alatt, mielőtt Kim Dzsong Il alatt ténylegesen átvette a csúcstalálkozók diplomácia irányítását és az elszigetelt Észak képviseletét. Észak-kora állami temetés keretében emlékezik meg alakjáról.

