Bár a Pentagon rábólintott, Trump egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy egyelőre nem fontolgat olyan megállapodást, amely lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szerezzen be Oroszország ellen való bevetésre – írja a Reuters.

Trumpnak „nem igazán tetszik” maga a terv, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat adjon el NATO-tagállamoknak, amelyek azokat továbbadnák Ukrajnának, mert nem akarja, hogy a háború eszkalálódjon.

Trump azt mondta, előfordulhat, hogy megváltozik a véleménye Tomahawk-ügyben, de eddig ez nem történt meg.

Az orosz–ukrán háború kapcsán az elmúlt hetek fontos kérdése volt a rakéták ügye. Mint megírtuk, a Pentagon rábólintott a Tomahawk rakéták átadására Ukrajnának, ám Trumpon múlik, hogy mikor. Nem sokkal korábban a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott munkaebéd alkalmából viszont azt mondta az elnök, hogy inkább nem szállítana rakétákat Ukrajnának, mert „nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”. Még korábban ehhez képest arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak „sok Tomahawkja” van, amit potenciálisan Ukrajnának adhatna.

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-i Fehér Ház-találkozójukon vitatták meg a Tomahawk-ötletet. Rutte pénteken azt mondta, hogy a kérdést felülvizsgálják, és az Egyesült Államokon múlik a döntés.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága 2500 km, ami elég ahhoz, hogy mélyen Oroszország belsejében, akár Moszkvát is elérjék. Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakétákat, de a Kreml óva intett attól, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat szállítson.