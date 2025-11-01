Bocsánatot kért Trumptól a kanadai miniszterelnök a Reagan-beszédes társadalmi célú hirdetés miatt

Mark Carney kanadai miniszterelnök szombaton megerősítette, hogy bocsánatot kért Donald Trumptól egy korábban vetített kanadai reklámkampány tartalma miatt.

Az amerikai elnök október 24-én leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Az 1987-es Reagan-beszédből kivágott részletben a republikánus elnök kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek.

Carney elmondta, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján, a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól – olvasható az MTI hírében.

A kanadai miniszterelnök elmondása szerint a társadalmi célú hirdetést Doug Ford ontariói miniszterelnök rendelte meg. A videót ő is látta, de ellenezte, hogy adásba kerüljön – tette hozzá. Később Trump is arról számolt be, hogy „nagyon kellemes beszélgetést” folytatott a kanadai kormányfővel, ugyanakkor megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások egyelőre nem indulnak újra.