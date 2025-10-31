orbán viktordonald trumporosz szankciókolajszankciók
Nagyvilág

Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg

Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 31. 20:25
Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump amerikai elnök kérdést kapott az Air Force One-on arról, hogy Magyarország valóban mentességet kért-e az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól.

Mentességet kért, nem adtuk meg. De valóban kért mentességet Viktor. A barátom, mentességet kért.

– mondta el válaszként Trump. A mondatban nem használta a „még” szót, ami arra utal, hogy a mentességet nem is tervezik megadni. A videón négy percnél látható a párbeszéd.

Az amerikai kormány egy hete vetett ki szankciókat a Lukoilra és a Rosznyeftre, a két nagy orosz olajcégre, amelyek a Magyarországra érkező olaj nagy részét adják. A szankciók értelmében Magyarország sem tudna a jövőben olajat vásárolni Oroszországból, ami ellen a magyar kormány nagyon küzdött.

Azt korábban is tudni lehetett, hogy Orbán Viktor Washingtonba utazik tárgyalni Trumppal, nemrég megerősítették, hogy erre november hetedikén kerül majd sor. A miniszterelnök maga is beszélt arról, hogy mentességet fog kérni a szankciók alól, de most úgy tűnik, hiába.

Az ügy részleteiről és arról, mit jelent ez a magyar külpolitikára nézve, itt írtunk. 

Kapcsolódó
Trump új szankciói világossá tették: végig hamis volt a magyar kormány külpolitikai alapállítása
A magyar kormány külpolitikai alapelve szerint mi ideológiailag függetlenek vagyunk, bárkivel együtt tudunk működni, aki nem szól bele abba, hogyan irányítjuk a dolgainkat. Mostanra azonban világossá vált, hogy ez az alapállítás végig hamis volt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Oresnyik rendszereket telepítenek Fehéroroszországba
Halloweenkor akartak terrortámadást elkövetni Michiganben
A lett parlament megszavazta a kilépést az Isztambuli Egyezményből
Financial Times: az oroszok miatt fújták le a Trump–Putyin-találkozót Budapesten
„Szegény gyerekek” – így kommentálta Lázár János, hogy Varga Judit gyermekjogi védnökként tér vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik