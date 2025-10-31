Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg

Donald Trump amerikai elnök kérdést kapott az Air Force One-on arról, hogy Magyarország valóban mentességet kért-e az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól.

Mentességet kért, nem adtuk meg. De valóban kért mentességet Viktor. A barátom, mentességet kért.

– mondta el válaszként Trump. A mondatban nem használta a „még” szót, ami arra utal, hogy a mentességet nem is tervezik megadni. A videón négy percnél látható a párbeszéd.

Az amerikai kormány egy hete vetett ki szankciókat a Lukoilra és a Rosznyeftre, a két nagy orosz olajcégre, amelyek a Magyarországra érkező olaj nagy részét adják. A szankciók értelmében Magyarország sem tudna a jövőben olajat vásárolni Oroszországból, ami ellen a magyar kormány nagyon küzdött.

Azt korábban is tudni lehetett, hogy Orbán Viktor Washingtonba utazik tárgyalni Trumppal, nemrég megerősítették, hogy erre november hetedikén kerül majd sor. A miniszterelnök maga is beszélt arról, hogy mentességet fog kérni a szankciók alól, de most úgy tűnik, hiába.

Az ügy részleteiről és arról, mit jelent ez a magyar külpolitikára nézve, itt írtunk.