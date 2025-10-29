Kényszerszabadságoltak két ügyészt, miután zendülők gyülekezetének nevezték Trump capitoliumi támogatóit

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán szabadságra küldött két ügyészt azt követően, hogy „zendülők gyülekezetének” nevezték Donald Trump támogatóit, akik 2021. január 6-án megrohamozták a Capitoliumot – közölte a Reuters.

Samuel White és Carlos Valdivia amerikai ügyészt adminisztratív szabadságra helyezték, és eltiltották őket kormányzati eszközeik használatától, még mielőtt megjelenhettek volna Taylor Taranto ítélethirdetésén a szövetségi bíróságon.

Taranto most azért került bíróság elé, mert 2023 júniusában autóval elment Barack Obama washingtoni lakóhelyéhez, miután Donald Trump online közzétette a korábbi elnök címét. A furgonjában a rendvédelmi szervek két lőfegyvert és több száz lőszert találtak.

Tarantót korábban már vád alá helyezték a Capitolium elleni támadásban játszott szerepe miatt, de januárban kegyelmet kapott, amikor Trump visszatért a Fehér Házba. Ő volt az egyike annak a közel 1600 embernek, akik kegyelmet kaptak. Trump és szövetségesei megpróbálták bagatellizálni a január 6-i erőszakot, és a vádemelési javaslatokat „nemzeti igazságtalanságnak” bélyegezték.

White és Valdivia azt kérték Carl Nichols washingtoni kerületi bírótól, hogy 27 hónap börtönbüntetést szabjon ki Tarantora.

A hírügynökség szerint az ügyészek nem kaptak hivatalos magyarázatot a szabadságolásukra, amelyet az Egyesült Államok Ügyészeinek Végrehajtó Hivatala vezényelt le.

A két ügyész esete a legújabb abban a személyzeti intézkedési sorozatban, amely az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottait vette célban. Több mint 200 ügyészt, ügynököt, jogászt bocsátottak el, főként olyanokat, akik a Tump elleni büntetőügyeken és a Capitolium elleni támadással kapcsolatos ügyeken dolgoztak.