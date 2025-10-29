egyesült államokügyészekdonald trumpa capitolium ostroma
Kényszerszabadságoltak két ügyészt, miután zendülők gyülekezetének nevezték Trump capitoliumi támogatóit

2025. 10. 29. 20:23
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán szabadságra küldött két ügyészt azt követően, hogy „zendülők gyülekezetének” nevezték Donald Trump támogatóit, akik 2021. január 6-án megrohamozták a Capitoliumot – közölte a Reuters.

Samuel White és Carlos Valdivia amerikai ügyészt adminisztratív szabadságra helyezték, és eltiltották őket kormányzati eszközeik használatától, még mielőtt megjelenhettek volna Taylor Taranto ítélethirdetésén a szövetségi bíróságon.

Taranto most azért került bíróság elé, mert 2023 júniusában autóval elment Barack Obama washingtoni lakóhelyéhez, miután Donald Trump online közzétette a korábbi elnök címét. A furgonjában a rendvédelmi szervek két lőfegyvert és több száz lőszert találtak.

Tarantót korábban már vád alá helyezték a Capitolium elleni támadásban játszott szerepe miatt, de januárban kegyelmet kapott, amikor Trump visszatért a Fehér Házba. Ő volt az egyike annak a közel 1600 embernek, akik kegyelmet kaptak. Trump és szövetségesei megpróbálták bagatellizálni a január 6-i erőszakot, és a vádemelési javaslatokat „nemzeti igazságtalanságnak” bélyegezték.

White és Valdivia azt kérték Carl Nichols washingtoni kerületi bírótól, hogy 27 hónap börtönbüntetést szabjon ki Tarantora.

A hírügynökség szerint az ügyészek nem kaptak hivatalos magyarázatot a szabadságolásukra, amelyet az Egyesült Államok Ügyészeinek Végrehajtó Hivatala vezényelt le.

A két ügyész esete a legújabb abban a személyzeti intézkedési sorozatban, amely az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottait vette célban. Több mint 200 ügyészt, ügynököt, jogászt bocsátottak el, főként olyanokat, akik a Tump elleni büntetőügyeken és a Capitolium elleni támadással kapcsolatos ügyeken dolgoztak.

Olvasói sztorik