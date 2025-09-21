Putyin videójával nyitották meg a „perverz” Eurovíziós Dalfesztivál ellenrendezvényét

Oroszországot az ukrajnai inváziót követően, 2022-ben kizárták az Eurovíziós Dalfesztivál mezőnyéből, ezután élesztette fel a hidegháborús időkben alapított Intervíziós Dalfesztivált.

A megnyitón levetítették Vlagyimir Putyin videóüzenetét. Az orosz elnök igyekezett kerülni a direkt politizálást. Megfogalmazása szerint „a népeknek joguk van a szabad fejlődéshez, identitásuk megőrzéséhez”, a verseny célja pedig az, hogy „intenzív érzelmeket”, és az „igazi művészet” örömét közvetítse.

Putyin nyíltan utalt arra, hogy az Eurovíziós Dalfesztivált, amely az LMBTQ közösségekben nagyon népszerű eseményt, a művészet „perverziójának” tartja. Az Intervíziós Dalfesztivál viszont ennek az ellentéte. Az orosz műsorvezetők által meginterjúvolt sztárok is következetesen a hagyományos értékekre hivatkoztak, a közönség pedig végül gazdag folklóranyaggal ismerkedhetett meg: népviseletekkel, táncokkal.

A meghívottak névsora is az Eurovíziós Dalfesztivál ellenpontja volt. A versenyzők között egykori szovjet köztársaságok szerepeltek, mint Fehéroroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán, valamint a BRICS-államcsoportba tartozó, Oroszországgal baráti viszonyt ápoló országok, Kína, India, Brazília és Dél-Afrika. Az eseményt oroszul, kínaiul és angolul közvetítették.

Oroszország Jaroszlav Dronov, alias Shaman, ultranacionalista és az Ukrajna elleni háborút nyíltan támogató énekest nevezte a versenybe, írta a Die Focus. A német lap szerint Dronov a „Straight To The Heart” című rockszámot adta elő, és elénekelte propagandaslágerének leghíresebb sorát is, ami úgy hangzik: „Orosz vagyok”.

Schaman ezután egy trükköt alkalmazott, hogy elkerülje esetleges kudarcot. Arra kérte a zsűrit, hogy egyáltalán ne bírálják el a versenyszámát, mert „a vendégszeretet törvénye” nem engedi számára, hogy éljen a győzelem jogával.

A négy órás versenyben végül a vietnami Duc Phuc „Phu Dong, the Heavenly King” című dala lett az első. Kirgizisztán és Katar a második és harmadik helyen végzett.