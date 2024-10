Night clubban szállásolják el a menekülteket Libanonban

Menő bulihely volt, most ide menekülnek az izraeli bombázás elől. „Azt akarom, hogy a fiam békébe szülessen” – mondja egy libanoni menekült, aki terhes feleségével érkezett a Skin nevű felkapott bejrúti nightclubba. Persze nem táncolni jöttek: a népszerű szórakozóhely most 400 menedékkérőnek nyújt szállást és biztonságot. Az izraeli katonai csapások miatt hagyták el az otthonukat, és sokuknak már nincs is hová visszatérni. A Deutsche Welle riportja.