Elfogták a gyanúsítottat, aki meggyilkolhatta az ukrán parlament volt elnökét

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij, az ukrán parlament korábbi elnökének megölésével kapcsolatban. Az 54 éves parlamenti képviselőt szombaton a nyugat-ukrajnai Lvivben lőtte le a magát futárnak kiadó támadó, aki ellen a hatóságok hajtóvadászatot indítottak.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter hétfőn kora reggel közölte, hogy a gyanúsítottat a nyugati Hmelnickij régióban tartóztatták le. Az előzetes információk alapján megállapították, hogy a gyilkosságot gondosan előkészítették, feltérképezték Parubij utazási menetrendjét és útvonalát, és menekülési tervet is készítettek. Az ukrán rendőrség később további részleteket is közöl majd.

Zelenszkij azt írta, Ruszlan Kravcsenko főügyész közlése szerint a gyanúsított már tett előzetes vallomást.

Olekszandr Sljahovszkij, Lviv rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a támadó körülbelül nyolc lövést adott le egy lőfegyverből. Ukrán bűnüldöző szervektől a BBC úgy értesült, hogy a támadó úgy öltözött, mintha a Glovo futárcég alkalmazottja lenne. A cég azt közölte, hogy „mélyen megdöbbentette” őket a bűncselekmény, és teljes mértékben együttműködnek a nyomozás érdekében.

Andrij Parubij 2016 áprilisától 2019 augusztusáig volt az ország parlamentjének, a Verhovna Radának az elnöke. A 2013-14-es Euromajdan tüntetések egyik vezéralakja volt.