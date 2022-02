Orbán tovább emelné az Oroszországból szállított gáz mennyiségét

Orbán Viktor miniszterelnök kedden többek között arról beszélt Moszkvában, hogy az orosz-magyar gázszállítási szerződésben szereplő mennyiség emeléséről is szeretne tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az MTI szerint Putyin elnök Orbánt fogadva kijelentette, hogy biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz-magyar gázszállítási szerződés.

Emlékezetes, hogy szeptember végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, a Gazprom tizenöt évre írt alá gázszállítási megállapodást a magyar állammal. A szeptemberi megállapodás kiborította az ukrán külügyminisztériumot, akik meglepetésüknek és csalódottságuknak adtak hangot, amiért a magyar állam Ukrajnát elkerülő útvonalon való gázszállításról kötött szerződést az oroszokkal. Az ukrán külügyi tárca akkor azt írta, a döntés

a Kreml kedvére és Ukrajna nemzeti érdekei, valamint az ukrán-magyar kapcsolatok kárára született, és nem felel meg az 1991-es ukrán-magyar alapszerződésben lefektetett elveknek.

Az december végén derült ki, hogy Magyarország ukrajnával is földgázszállítási megállapodást kötött. Ennek értelmében viszont nem Magyarország, hanem Ukrajna a vásárló fél. E szerződés alapján idén január elsejétől Ukrajna akár napi nyolcmillió köbméter gázt szerezhet be Magyarország felől.

A miniszterelnök a találkozón köszönetét fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és azt mondta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be.

Orbán hozzátette, a nehéz idők ellenére a tavalyi volt a legsikeresebb év az orosz-magyar kétoldalú együttműködésben, amivel lényegében megismételte Szijjártó Péter tavaly december elején tett nyilatkozatát, amit akkor tett, amikor Stockholmban csípte el Szergej Lavrov orosz külügyminisztert egy külügyi csúcstalálkozón. Orbán Viktor kedden emlékeztetett arra, hogy tizenhárom éve találkoztak először Vlagyimir Putyin elnökkel, és a mostani már a tizenkettedik találkozójuk, ami Orbán Viktor szerint ritkaság. Az elmúlt tizenhárom évből

nekünk kettőnknek van a leghosszabb emlékezete az EU és Oroszország viszonylatában

– fogalmazott Orbán Viktor.

Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy a látogatása „békemissziónak” is tekinti. Mint mondta, az Európai Unió részéről „készen állunk egy ésszerű megállapodásra”, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút. Putyin erre emlékeztette a magyar miniszterelnököt, hogy Moszkva elküldte az ezzel kapcsolatos javaslatait a NATO-nak és az Egyesült Államoknak.

A közelgő magyar választásra kitérve az MTI szerint Orbán és Putyin „egyetértettek abban”, hogy még sokáig szeretnének együttműködni.

Szeretnék nyerni, jó reményeim vannak arra, hogy hosszú évekig működhetünk együtt

– ismertette elképzeléseit Vlagyimir Putyinnal a magyar miniszterelnök. Putyin az MTI szerint úgy fogalmazott, hogy sok mindent tettek együtt, ami a nép javát szolgálja, és nagyon reméli, hogy ezt a munkát folytatni tudják.

Mindketten méltatták a közös munkát a gazdaság más területein is. Orbán Viktor egyebek között leszögezte, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatos együttműködés

ragyogóan halad,

a magyar beruházások, amelyeket az orosz kormány is engedélyezett, megtörténtek. E téren is vannak újabb javaslatai az együttműködés fejlesztésére – tette hozzá. Vlagyimir Putyin hangoztatta, hogy a kétoldalú külkereskedelmi áruforgalom a tavalyi első 11 hónapban 30 százalékkal nőtt. Az atomenergetika mellett a gépipar területén is fontos projektek zajlanak a két ország között – hangoztatta.