Növekszik azon terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekményeknek száma, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok és neonáci szervezetek befolyása alá került személyek követnek el Oroszországban – mondta Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, a Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság (NAK) keddi moszkvai tanácskozásán.

„A biztonsági szervek összehangolt fellépésével csak az idén 172 terrortámadást sikerült megakadályozni, amelyek kritikus fontosságú és társadalmi infrastruktúrát érintettek, valamint katonák és hatóságok tisztviselői ellen irányultak” – mondta Bortnyikov.

Oroszországban idén 290 olyan migránst tartóztattak le, akik terrortámadásokat készítettek elő tömegrendezvények helyszínén. 18 ilyen támadást sikerült megakadályozni. Az FSZB-főnök szerint nem hagyott alább Oroszországban a Columbine és Maniac Murder Cult terrorista mozgalmak jelentette fenyegetés. Az év eleje óta a bűnüldöző szervek kilenc oktatási intézmények elleni fegyveres támadásnak vették elejét.