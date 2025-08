„Szeretlek, mama. Sajnálom” – írta búcsúüzenetében a New York-i ámokfutó

Helyi idő szerint hétfő este az elmúlt évtizedek legsúlyosabb tömegmészárlása rázta meg New York városát, miután egy gépkarabéllyal felfegyverzett férfi megtámadta a profi amerikaifutball-liga (National Football League – NFL) központjának is otthont adó manhattani felhőkarcolót. Ahol négy embert – köztük egy kétgyermekes anyát és egy szolgálaton kívüli rendőrt, aki másodállásban a 44 emeletes, Park Avenue-n található irodaház biztonsági őre is volt – kegyetlenül meggyilkolt, másik ötöt pedig megsebesített, majd saját magával is végzett.

A Las Vegasból autóval útra kelő 27 éves Shane Devon Tamura, aki középiskolásként még ígéretes amerikaifoci-tehetségnek tűnt, a hátrahagyott búcsúüzenete és az otthonában talált jegyzetek alapján a ligán akart bosszút állni azért, mert azt hitte, hogy a játéktól súlyos agykárosodása – úgynevezett krónikus traumatikus enkefalopátiája – lett.

Azonban rossz liftbe szállt be, és így végül el sem jutott az NFL 5. emeleten található főhadiszállásához, hanem a 33. emeleten, egy ingatlanfejlesztő cég irodájánál folytatta az épület bejáratában elkezdett vérengzését. De a Roger Goodell NFL-elnök által a munkatársai számára írt, majd később nyilvánosságra került levél szerint a liga egyik munkatársa is súlyos sérüléseket szenvedett.

Az értelmetlen tragédia a metropoliszt és az egész országot megrázta. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy közösségi oldalán megosztott üzenetben fejtette ki a résznyilvánítását, New York polgármestere, Eric Adams pedig egyenesen azt mondta a lövöldözés másnapján tartott megemlékezésen, hogy

Ilyen mértékű erőszakot még soha nem láttam.

A nyomozás előrehaladtával egyre több információ derül ki a vérengzés részleteiről, és a feltételezett betegsége miatt ámokfutásba kezdő elkövetőről.