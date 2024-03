Biden: Ukrajna képes megállítani Putyint, ha…

Ukrajna képes megállítani Vlagyimir Putyint, ha mi kiállunk Ukrajna mellett, és ellátjuk fegyverekkel, amelyekkel meg tudják magukat védeni – mondta Joe Biden amerikai elnök évértékelő beszédében a kongresszus előtt. Szavait mindkét tábor megtapsolta, még a republikánus házelnök, Mike Johnson is tapsolt, aki hónapok óta nem engedi szavazásra bocsátani az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros csomagot, ami érzékeny veszteséget okoz az ukrán haderőnek.

Az évértékelőn részt vett a svéd kormányfő, Ulf Kristersson is, akit Biden név szerint említett, amikor bejelentette, hogy Svédország csatlakozott a NATO-hoz. „Miniszterelnök úr, üdvözöljük a világ legerősebb katonai szövetségében” – mondta Biden, és erre még a republikánusok is felállva tapsoltak Mike Johnsonnal együtt.

